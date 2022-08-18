18 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 18 Ağustos Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 18 Ağustos 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

18 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.9597 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.9558 liradan, satış fiyatı ise 17.9637 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.06'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.2658 TL'den yapan euro şu anda 18.255 TL alış ve 18.2767 TL satış fiyatına sahip.

