18 Ağustos 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? İşte Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar!

Dolar ile ilgili son dakika gelişmeleri 18 Ağustos Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar Merkez Bankası faiz kararı sonrası "Dolar ne kadar?", "Euro kaç TL?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte erkez Bankası faiz kararı sonrası dolar...

DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR?

Önceki kapanışını 17,9458 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 17,9420 TL ve güncel satış fiyatı 17,9497 TL seviyelerinde seyretti.

18 Ağustos Perşembe günü ise Dolar/TL kuru alış fiyatı sabah saatlerinde 17.9558 liradan, satış fiyatı ise 17.9637 liradan işlem gördü.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 13'e düşürdü.

Merkez Bankası faiz kararı sonrası Dolar 18,10 TL'ye yükseldi.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,08'lik düşüşle yapan euro 18,2507 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2400 TL alış fiyatından, 18,2614 TL satış fiyatından işlem gördü.

%-0.06'luk bir değişim yaşayan euro ise 18 Ağustos Perşembe günü aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.2658 TL'den yapan euro şu anda 18.255 TL alış ve 18.2767 TL satış fiyatına sahip.

