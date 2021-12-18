FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 18 Aralık Cumartesi dolar şu an ne kadar? Dolar ve euro fiyatları!

18 Aralık Cumartesi dolar şu an ne kadar? Dolar ve euro fiyatları!

18.12.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlardaki dalgalanmaları nedeniyle tarihî seviyeleri test eden dolar, euro ve sterlin gibi döviz fiyatları, 18 Aralık Cumartesi sabahına yatay seyirle başladı. Haftanın son işlem günü olan cuma gününe yakın seviyelerde hareket eden dolar, Merkez’in faiz kararının ardından yükselişe geçmişti.

TCMB, 16 Aralık 2021’de yaptığı PPK toplantısının ardından faizleri 100 baz puan daha indirmişti. Merkez’in faiz kararıyla birlikte tırmanışa geçen döviz fiyatlarına, 17 Aralık Cuma günü 5. kez doğrudan müdahale gelmişti. Merkez’in döviz piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle doğrudan müdahalesiyle birlikte gerileyen dolar, euro ve sterlin, sonrasında yeniden yükseldi.

18 ARALIK CUMARTESİ DOLAR ŞU AN NE KADAR?

ABD doları 18 Aralık 2021 Cumartesi günü 16,55 TL, euro 18,57 TL, İngiliz sterlini ise 21,98 TL seviyelerinde hareket ediyor.

ANLIK DÖVİZ KURLARI İÇİN TIKLAYIN

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ 100 BAZ PUAN DAHA İNDİRMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 16 Aralık 2021 Perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan daha indirmişti. Politika faizi, yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürülmüştü.

MERKEZ’DEN DÖVİZE 5. MÜDAHALE

Merkez Bankası, 17 TL'ye çıkan dolar kurunun ardından 17 Aralık Cuma günü piyasaya müdahale etti.

Merkez’den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.

Bu müdahale Merkez’in aralık ayı başından itibaren yaptığı 5. müdahalesi oldu.

Merkez Bankası’nın 1 Aralık’taki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki 2. müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki 3. müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. Merkez’in 4. ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile beraber toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine çıkmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hayatımda kimse yok ama dua edin""Hayatımda kimse yok ama dua edin"
PARTNER"Ethereum'a ayrı bir sempatim var!""Ethereum'a ayrı bir sempatim var!"
17 Aralık Cuma 22 ayar altın bilezik ne kadar? 17 Aralık Cuma 22 ayar altın bilezik ne kadar?
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret teklifi

AK Parti'den asgari ücret teklifi

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

İstiklal Marşı'nın şifresini çözdüğünü söyledi! "Satırlarda gizlenmiş..."

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

Benzine, motorine ve LPG'ye zam geldi

Benzine, motorine ve LPG'ye zam geldi

TOBB'dan acil önlem çağrısı

TOBB'dan acil önlem çağrısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

Türkiye'nin beklediği asgari ücret belli oldu

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.