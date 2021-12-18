18 Aralık Cumartesi dolar şu an ne kadar? Dolar ve euro fiyatları!

TCMB, 16 Aralık 2021’de yaptığı PPK toplantısının ardından faizleri 100 baz puan daha indirmişti. Merkez’in faiz kararıyla birlikte tırmanışa geçen döviz fiyatlarına, 17 Aralık Cuma günü 5. kez doğrudan müdahale gelmişti. Merkez’in döviz piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle doğrudan müdahalesiyle birlikte gerileyen dolar, euro ve sterlin, sonrasında yeniden yükseldi.

18 ARALIK CUMARTESİ DOLAR ŞU AN NE KADAR?

ABD doları 18 Aralık 2021 Cumartesi günü 16,55 TL, euro 18,57 TL, İngiliz sterlini ise 21,98 TL seviyelerinde hareket ediyor.

MERKEZ BANKASI FAİZLERİ 100 BAZ PUAN DAHA İNDİRMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 16 Aralık 2021 Perşembe günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan daha indirmişti. Politika faizi, yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürülmüştü.

MERKEZ’DEN DÖVİZE 5. MÜDAHALE

Merkez Bankası, 17 TL'ye çıkan dolar kurunun ardından 17 Aralık Cuma günü piyasaya müdahale etti.

Merkez’den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.

Bu müdahale Merkez’in aralık ayı başından itibaren yaptığı 5. müdahalesi oldu.

Merkez Bankası’nın 1 Aralık’taki ilk müdahalesi yaklaşık 650 milyon dolar, 3 Aralık’taki 2. müdahalesi yaklaşık 400 milyon dolar, 10 Aralık’taki 3. müdahalesi ise yaklaşık 500 milyon dolar seviyesindeydi. Merkez’in 4. ve 2,5 milyar dolarlık son müdahalesi ile beraber toplam tutar yaklaşık 4 milyar seviyesine çıkmıştı.



