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18 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 18 Ekim 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

18.10.2021 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Ekim haftanın ilk günü vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen veya yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Önceki hafta boyu altın bilezik fiyatlarında yaşanan hareketlilik sürmüştü. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 18 Ekim'de 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 18 Ekim 2021 Pazartesi altın bilezik fiyatları...

18 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 18 Ekim 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

18 Ekim Pazartesi günü haftanın ilk gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne düşüşle başladı. Peki 18 Ekim'de 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

18 EKİM'DE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 Ekim günü piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 483,71 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 18 Ekim itibariyle 474,95 TL alış ve 479,46 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 384,27 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 384,25 TL alış ve 384,31 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 347,61 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %-0,78 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 287,82 TL alış ve 344,89 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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