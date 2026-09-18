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18 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,03 TL, satış fiyatı ise 56,05 TL olarak belirlendi ve günlük azalma oranı %0,10 seviyesinde gerçekleşti. Euro’nun son günlerde sınırlı bir geri çekilme yaşadığı görülüyor.

18 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,03 TL, satış fiyatı ise 56,05 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL, günlük %0,10 oranında bir azalma gösterdi. 1.000 euroyu TL'ye çevirmek istediğinizde, alış kuru üzerinden elde edeceğiniz tutar 56.030 TL, 5.000 euro için ise bu değer 280.150 TL. 7 gün önceki Euro/TL değeri 56,49 TL iken, bugünkü değeri 56,05 TL, bu da -0,44 TL'lik bir düşüşe tekabül ediyor ve yüzde olarak ise bu düşüş %-0,78 seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli trendin takip edilmesi açısından 7 günlük Euro/TL serisi önemli. Geçtiğimiz hafta 10 Eylül'de Euro/TL 56,49 TL, 11 Eylül'de 56,32 TL, 14 Eylül'de 56,20 TL, 15 Eylül'de 56,19 TL, 16 Eylül'de 55,83 TL, 17 Eylül'de ise 56,10 TL olarak işlem gördü. Bu durum, Euro’nun son günlerde genel olarak sınırlı bir geri çekilme yaşadığını gösteriyor.

Euro/TL için destek seviyesi 55,76 TL, direnç seviyesi ise 56,42 TL olarak belirlenmiş durumda. Mevcut değerlerin bu seviyelere yakın seyretmesi, yatırımcılar açısından önemli bir izleme noktası oluşturuyor. Bunun yanı sıra, EUR/USD’deki 1,1479 değeri ve %0,03'lük günlük değişim, Euro/Dolar paritesindeki yatay seyri takip eden yatırımcılar için de dikkat çekici.

Güncel Euro Kuru

18 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 56,03 TL 56,05 TL %-0,10


Güncel Döviz Kurları

18 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 48,78 TL 48,79 TL %0,11
İngiliz Sterlini 65,25 TL 65,26 TL %-0,06
İsviçre Frangı 59,16 TL 59,19 TL %0,14
Kanada Doları 34,86 TL 34,87 TL %0,10
Avustralya Doları 34,75 TL 34,76 TL %0,30
Çin Yuanı 7,28 TL 7,29 TL %0,22
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %0,18
İsveç Kronu 4,97 TL 4,97 TL %0,26


Öne Çıkan Pariteler

18 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1479 %0,03
GBP/USD 1,3365 %0,05
USD/JPY 157,18 %0,78
USD/CHF 0,8243 %-0,04


Son 7 günlük Euro/TL fiyatlarının grafiği, bu dönem içerisindeki dalgalanmaları görselleştirmenize olanak tanırken, teknik seviyelerin ilgili piyasa hareketlerine etkisini değerlendirmek için önemli bir kaynaktır.

18 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Yatay Seyir 1

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL için izlenmesi gereken destek 55,76 TL, direnç ise 56,42 TL seviyeleri. Mevcut fiyat 56,05 TL olduğu için bu seviyelere yaklaşımı yatırımcılar açısından önemli. EUR/USD’deki yatay seyir ve Euro/TL'deki sınırlı geri çekilme, piyasalarda dikkatle izlenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 56,03 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.030 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1479 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

18 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Yatay Seyir 2

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döviz alış satış euro alış satış
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