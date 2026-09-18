18 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,03 TL, satış fiyatı ise 56,05 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL, günlük %0,10 oranında bir azalma gösterdi. 1.000 euroyu TL'ye çevirmek istediğinizde, alış kuru üzerinden elde edeceğiniz tutar 56.030 TL, 5.000 euro için ise bu değer 280.150 TL. 7 gün önceki Euro/TL değeri 56,49 TL iken, bugünkü değeri 56,05 TL, bu da -0,44 TL'lik bir düşüşe tekabül ediyor ve yüzde olarak ise bu düşüş %-0,78 seviyesinde gerçekleşti.
Kısa vadeli trendin takip edilmesi açısından 7 günlük Euro/TL serisi önemli. Geçtiğimiz hafta 10 Eylül'de Euro/TL 56,49 TL, 11 Eylül'de 56,32 TL, 14 Eylül'de 56,20 TL, 15 Eylül'de 56,19 TL, 16 Eylül'de 55,83 TL, 17 Eylül'de ise 56,10 TL olarak işlem gördü. Bu durum, Euro’nun son günlerde genel olarak sınırlı bir geri çekilme yaşadığını gösteriyor.
Euro/TL için destek seviyesi 55,76 TL, direnç seviyesi ise 56,42 TL olarak belirlenmiş durumda. Mevcut değerlerin bu seviyelere yakın seyretmesi, yatırımcılar açısından önemli bir izleme noktası oluşturuyor. Bunun yanı sıra, EUR/USD’deki 1,1479 değeri ve %0,03'lük günlük değişim, Euro/Dolar paritesindeki yatay seyri takip eden yatırımcılar için de dikkat çekici.
18 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|56,03 TL
|56,05 TL
|%-0,10
18 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,78 TL
|48,79 TL
|%0,11
|İngiliz Sterlini
|65,25 TL
|65,26 TL
|%-0,06
|İsviçre Frangı
|59,16 TL
|59,19 TL
|%0,14
|Kanada Doları
|34,86 TL
|34,87 TL
|%0,10
|Avustralya Doları
|34,75 TL
|34,76 TL
|%0,30
|Çin Yuanı
|7,28 TL
|7,29 TL
|%0,22
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%0,18
|İsveç Kronu
|4,97 TL
|4,97 TL
|%0,26
18 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1479
|%0,03
|GBP/USD
|1,3365
|%0,05
|USD/JPY
|157,18
|%0,78
|USD/CHF
|0,8243
|%-0,04
Son 7 günlük Euro/TL fiyatlarının grafiği, bu dönem içerisindeki dalgalanmaları görselleştirmenize olanak tanırken, teknik seviyelerin ilgili piyasa hareketlerine etkisini değerlendirmek için önemli bir kaynaktır.
Euro/TL için izlenmesi gereken destek 55,76 TL, direnç ise 56,42 TL seviyeleri. Mevcut fiyat 56,05 TL olduğu için bu seviyelere yaklaşımı yatırımcılar açısından önemli. EUR/USD’deki yatay seyir ve Euro/TL'deki sınırlı geri çekilme, piyasalarda dikkatle izlenmelidir.
Serbest piyasa 56,03 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.030 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1479 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum