18 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Sınırlı Geri Çekilme, EUR/USD Yatay Seyir

Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 56,03 TL, satış fiyatı ise 56,05 TL olarak belirlendi. Bugün Euro/TL, günlük %0,10 oranında bir azalma gösterdi. 1.000 euroyu TL'ye çevirmek istediğinizde, alış kuru üzerinden elde edeceğiniz tutar 56.030 TL, 5.000 euro için ise bu değer 280.150 TL. 7 gün önceki Euro/TL değeri 56,49 TL iken, bugünkü değeri 56,05 TL, bu da -0,44 TL'lik bir düşüşe tekabül ediyor ve yüzde olarak ise bu düşüş %-0,78 seviyesinde gerçekleşti.

Kısa vadeli trendin takip edilmesi açısından 7 günlük Euro/TL serisi önemli. Geçtiğimiz hafta 10 Eylül'de Euro/TL 56,49 TL, 11 Eylül'de 56,32 TL, 14 Eylül'de 56,20 TL, 15 Eylül'de 56,19 TL, 16 Eylül'de 55,83 TL, 17 Eylül'de ise 56,10 TL olarak işlem gördü. Bu durum, Euro’nun son günlerde genel olarak sınırlı bir geri çekilme yaşadığını gösteriyor.

Euro/TL için destek seviyesi 55,76 TL, direnç seviyesi ise 56,42 TL olarak belirlenmiş durumda. Mevcut değerlerin bu seviyelere yakın seyretmesi, yatırımcılar açısından önemli bir izleme noktası oluşturuyor. Bunun yanı sıra, EUR/USD’deki 1,1479 değeri ve %0,03'lük günlük değişim, Euro/Dolar paritesindeki yatay seyri takip eden yatırımcılar için de dikkat çekici.

Güncel Euro Kuru

18 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 56,03 TL 56,05 TL %-0,10





Güncel Döviz Kurları

18 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 48,78 TL 48,79 TL %0,11 İngiliz Sterlini 65,25 TL 65,26 TL %-0,06 İsviçre Frangı 59,16 TL 59,19 TL %0,14 Kanada Doları 34,86 TL 34,87 TL %0,10 Avustralya Doları 34,75 TL 34,76 TL %0,30 Çin Yuanı 7,28 TL 7,29 TL %0,22 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %0,18 İsveç Kronu 4,97 TL 4,97 TL %0,26





Öne Çıkan Pariteler

18 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1479 %0,03 GBP/USD 1,3365 %0,05 USD/JPY 157,18 %0,78 USD/CHF 0,8243 %-0,04





Son 7 günlük Euro/TL fiyatlarının grafiği, bu dönem içerisindeki dalgalanmaları görselleştirmenize olanak tanırken, teknik seviyelerin ilgili piyasa hareketlerine etkisini değerlendirmek için önemli bir kaynaktır.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL için izlenmesi gereken destek 55,76 TL, direnç ise 56,42 TL seviyeleri. Mevcut fiyat 56,05 TL olduğu için bu seviyelere yaklaşımı yatırımcılar açısından önemli. EUR/USD’deki yatay seyir ve Euro/TL'deki sınırlı geri çekilme, piyasalarda dikkatle izlenmelidir.

Sıkça Sorulan Sorular