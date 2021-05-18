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18 Mayıs altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 18 Mayıs Salı 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

18.05.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım amaçlı veya özel günlerde sevdiklerine hediye vermek için altın almak isteyen vatandaşlar altın bilezik ne kadar oldu, 22 ayar bilezik ne kadar sorularının cevabını arıyor. Bileziğe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından hareketliliğin devam ettiği 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 18 Mayıs'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 18 Mayıs Salı 22 ayar bilezik fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın bilezik ne kadar oldu sorusunu araştırıyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

18 Mayıs Salı günü altın bilezik fiyatları ne kadar sorusu merak ediliyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?
Bugün, 22 ayar bilezik yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 427,49 TL'den yapan 22 ayar bilezik, şu anda 448,12 TL alış ve 452,51 TL satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 AYAR ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 365,84 TL'den yapan 18 ayar altın ise bugün aşağı yönlü ibreyi işaret ediyor. 18 ayar altın, 364,08 TL alış ve 364,14 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 AYAR ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 326,93 TL'den yapan 14 ayar altın ise, 271,21 TL alış ve 325,60 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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