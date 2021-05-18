18 Mayıs altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 18 Mayıs Salı 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın bilezik ne kadar oldu sorusunu araştırıyor.

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

18 Mayıs Salı günü altın bilezik fiyatları ne kadar sorusu merak ediliyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU? Bugün, 22 ayar bilezik yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

Önceki kapanışını 427,49 TL'den yapan 22 ayar bilezik, şu anda 448,12 TL alış ve 452,51 TL satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN NE KADAR? Önceki kapanışını 365,84 TL'den yapan 18 ayar altın ise bugün aşağı yönlü ibreyi işaret ediyor. 18 ayar altın, 364,08 TL alış ve 364,14 TL satış fiyatına sahip.