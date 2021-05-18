18 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 18 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
18 Mayıs Salı günü altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 498,95 TL'den yapmış olan gram altın, bugün 499,60 TL alış ve 499,69 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışımı 3.268,00 TL'den yapmış olan cumhuriyet altını 3.168,00 TL alış ve 3.273,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.640,00 TL'den yapan yarım altın, 18 Mayıs sabahında 1.584,00 TL alış ve 1.643,00 TL satış fiyatına sahip.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 820,00 TL'den yapan çeyrek altın ise bugün 797,00 TL alış ve 821,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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