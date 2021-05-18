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18 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 18 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

18.05.2021 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 18 Mayıs Salı gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 499 TL’de olan altın fiyatlarının daha da yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 18 Mayıs Salı gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 18 Mayıs altın fiyatları...

Altına yatırım yapmak isteyen veya elinde altını bulunan vatandaşlar altın ne kadar oldu, altın daha da yükselir mi sorularının yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

18 Mayıs Salı günü altın fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 498,95 TL'den yapmış olan gram altın, bugün 499,60 TL alış ve 499,69 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışımı 3.268,00 TL'den yapmış olan cumhuriyet altını 3.168,00 TL alış ve 3.273,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 1.640,00 TL'den yapan yarım altın, 18 Mayıs sabahında 1.584,00 TL alış ve 1.643,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 820,00 TL'den yapan çeyrek altın ise bugün 797,00 TL alış ve 821,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
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gram altın çeyrek altın yarım altın
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