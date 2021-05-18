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18 Mayıs dolar ne kadar oldu? | 18 Mayıs Salı dolar kaç TL, Euro ne kadar? İşte dolar fiyatları...

18.05.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mayıs Salı günü yatırımcılar ve vatandaşlar piyasaları takip etmeyi sürdürüyor. Dolar/TL hafta boyu anlık değişimler göstermişti. Şu anda yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteren doların yükselip yükselmeyeceği merak ediliyor. Dolar ne kadar oldu, euro kaç TL gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 18 Mayıs'ta dolar ne kadar oldu? 18 Mayıs Salı günü dolar kaç TL ve Euro ne kadar?

İşte dolar ve euro'daki son durum...

DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

18 Mayıs 2021 Salı günü dolar fiyatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Dolar bugün yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 8,3208 TL'den yapan dolar, bugün 8,3065 TL alış ve 8,3351 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık değişim yüzdesi -1.57 olan dolar, daha önce en yüksek 8.3229 , en düşük ise 8.3104 seviyesini görmüştü.

EURO NE KADAR OLDU?

EURO NE KADAR OLDU?
Euro, önceki kapanışını 10,1218 TL'den yapmıştı. 18 Mayıs sabahı Euro, 10,1070 TL alış ve 10,1366 TL satış fiyatına sahip.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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