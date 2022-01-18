18 Ocak 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 18 Ocak 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Vatandaşlar 18 Ocak Salı günü haftanın ikinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. 22 ayar altın bilezik bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 18 Ocak 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

18 OCAK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

18 Ocak günü haftanın ikinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 730,39 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 18 Ocak itibariyle 715,19 TL alış ve 721,15 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 576,86 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 573,65 TL alış ve 573,75 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 518,95 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,08 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 428,16 TL alış ve 519,37 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.