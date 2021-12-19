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19 Aralık dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

19.12.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlinde ibre 13-19 Aralık haftası boyunca yukarı gösterdi. 16 Aralık'ta gerçekleştirilen TCMB PPK toplantısının ardından faizlerin 100 baz puan düşürülmesiyle döviz kurunda artış görüldü. Dövizde görülen yükseliş nedeniyle piyasaların kapanacağı gün olan 17 Aralık Cuma gününde piyasaya müdahale edildi. İşte 19 Aralık dolar, euro ve sterlin fiyatları...

19 Aralık dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

Döviz fiyatı araştırmaları sürüyor. Son zamanlarda yükselişini sürdüren dolar, euro ve sterlin, haftanın son iş gününde rekor tazeledi. Geçtiğimiz cuma günü piyasaya 5. kez müdahale geldi. İşte 19 Aralık dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Cuma günü yüzde 5,31 değer kazanan dolar 16,51 TL oldu. Dolar, 17,18 TL'ye ulaşarak rekor tazelemişti.

EURO NE KADAR?

Cuma günü yüzde 4,06 yükselen euro ise 18,53 TL. Euro en yüksek 19,45 TL seviyesini test etmişti.

19 Aralık dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

STERLİN NE KADAR?

Yüzde 4,54 değer kazanan sterlin 21,88 TL oldu. Sterlin en yüksek 22,84 TL'ye ulaştı.

MERKEZ BANKASI DÖVİZE MÜDAHALE ETTİ

Kurun 17 TL seviyelerini görmesinin ardından 17 Aralık Cuma günü Merkez Bankası piyasaya 5. kez müdahale etti. Merkez Bankası, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadelerinde bulundu.


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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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