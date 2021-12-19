19 Aralık dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

Döviz fiyatı araştırmaları sürüyor. Son zamanlarda yükselişini sürdüren dolar, euro ve sterlin, haftanın son iş gününde rekor tazeledi. Geçtiğimiz cuma günü piyasaya 5. kez müdahale geldi. İşte 19 Aralık dolar, euro ve sterlin fiyatları...
Cuma günü yüzde 5,31 değer kazanan dolar 16,51 TL oldu. Dolar, 17,18 TL'ye ulaşarak rekor tazelemişti.
Cuma günü yüzde 4,06 yükselen euro ise 18,53 TL. Euro en yüksek 19,45 TL seviyesini test etmişti.
Yüzde 4,54 değer kazanan sterlin 21,88 TL oldu. Sterlin en yüksek 22,84 TL'ye ulaştı.
Kurun 17 TL seviyelerini görmesinin ardından 17 Aralık Cuma günü Merkez Bankası piyasaya 5. kez müdahale etti. Merkez Bankası, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadelerinde bulundu.
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