19 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL bugün serbest piyasada 48,79 TL’den işlem görmekte ve günlük değişimi %0,08 olarak kaydedilmektedir. Geçtiğimiz hafta, 12 Eylül’de 48,53 TL olan Dolar/TL, 19 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 48,79 TL seviyesine yükselmiştir. Bu süreçte 1 dolardaki artış ise 0,26 TL’dir ve yüzde değişim %0,54 olarak gözlemlenmektedir.
Elinizde 1.000 dolar bulunduruyorsanız, alış kuru üzerinden TL karşılığı 48.750 TL olacaktır. Benzer şekilde, 5.000 dolarınız varsa bu tutarın TL karşılığı 243.750 TL’ye denk gelmektedir.
Son bir haftadaki Dolar/TL serisini değerlendirdiğimizde, 7 gün önce 48,53 TL olan kurun, bugün 48,79 TL’ye çıkmış olduğunu görmekteyiz. Bu süre dilimindeki artış ise 260,00 TL olarak hesaplanmaktadır.
Dolar/TL için destek seviyesi 48,62 TL, direnç seviyesi ise 48,88 TL olarak belirlenmiştir. Piyasa bu seviyeleri yakından takip etmektedir; çünkü bu noktalar, olası yön değişimlerinde önemli göstergeler sunmaktadır.
19 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|48,75 TL
|48,79 TL
|%0,08
19 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|56,00 TL
|56,11 TL
|%-0,08
|İngiliz Sterlini
|65,31 TL
|65,43 TL
|%0,11
|İsviçre Frangı
|59,30 TL
|59,37 TL
|%0,40
|Kanada Doları
|34,86 TL
|34,90 TL
|%0,15
|Avustralya Doları
|34,72 TL
|34,76 TL
|%0,25
|Çin Yuanı
|7,28 TL
|7,29 TL
|%0,21
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%0,50
|İsveç Kronu
|4,96 TL
|4,97 TL
|%0,03
19 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1486
|%0,09
|GBP/USD
|1,3394
|%0,27
|USD/JPY
|156,87
|%0,58
|USD/CHF
|0,8219
|%-0,33
Son bir haftalık gerçekleşmelere bakıldığında, Dolar/TL'nin yön değişimi ve günlük fiyat hareketleri yatırımcılar için belirleyici olmaktadır. Dolar/TL'nin son 7 günlük kur değişimi, piyasanın genel görünümünü anlamada fayda sağlayabilir.
Dolar/TL'nin mevcut seviyesi, takip edilmesi gereken 48,62 TL destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyor. Ayrıca, 48,88 TL seviyesindeki direnç noktası yatırımcılar için kritik bir takip alanı oluşturuyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisi olmadan, Dolar/TL'nin bu seviyeleri aşması veya bu seviyelerde kalması önem taşımaktadır.
Serbest piyasadaki güncel 48,75 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.750 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,08 oranında değişim kaydetmiştir.
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