Çalışma hayatına yeni model mi geliyor? Bakan Şimşek'ten "esnek çalışma" açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, çalışma hayatında esnek modellerin gündeme alınabileceğini söyledi. Şimşek, özellikle eğitim hayatında bulunmayan ve herhangi bir işte çalışmayan 15-29 yaş grubuna yönelik programların öncelikli olduğunu belirtti.

NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, söz konusu yaş grubunun istihdama ve iş gücüne katılımının artırılması amacıyla daha esnek çalışma modellerinin uygulanmasının fayda sağlayabileceğini ifade etti.

ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ GÜNDEMDE

Eğitimde veya iş başında olmayan nüfusa yönelik hazırlanacak programları bir reform alanı olarak değerlendiren Şimşek, çalışanların haklarının korunması gerektiğini vurguladı. Şimşek, çalışma modellerinde belirli ölçüde esneklik sağlanmasının Türkiye açısından faydalı olacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimde ve iş başında olmayan nüfusu hedefleyen güçlü programları, reform olarak görüyorum. Bu kategoriler için daha esnek çalışma modelleri, Türkiye'nin menfaatinedir. Yani çalışanın haklarını koruyalım ama bir miktar da esneklik sağlayalım. Dolayısıyla istihdamın, iş gücüne katılımın artması bakımından o anlamda bir reform çok faydalı olur."

HEDEFTE 15-29 YAŞ GRUBU VAR

Şimşek'in açıklamalarında, eğitimde veya istihdamda yer almayan 15-29 yaş grubuna yönelik çalışmaların öncelikli başlıklar arasında bulunduğu belirtildi.

Bakan Şimşek, esnek çalışma uygulamalarının hayata geçirilmesinde çalışanların mevcut haklarının korunması gerektiğine dikkat çekti. Bu kapsamda sağlanabilecek esnekliğin hem istihdamın hem de iş gücüne katılımın artırılmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

KAMUDA UZAKTAN ÇALIŞMA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Esnek çalışma modelleri daha önce de kamu çalışanlarına yönelik düzenlemeler kapsamında gündeme taşınmıştı. Konu, geçen yıl açıklanan Kamu Tasarruf Paketi içerisinde de yer almıştı.

Şimşek, o dönemde kamudaki çalışma düzenlemelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.