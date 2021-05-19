19 Mayıs dolar kuru | Bugün (19 Mayıs) dolar kurunda son durum ne? Dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Dolar endeksi yüzde 0,3 azalış ile 89,9 seviyesinde seyrederken, Euro/Dolar paritesi ise yükselişini devam ettirerek yüzde 0,39 artışla 1,2203’ten alıcı buluyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ise şu dakikalarda yüzde 1,644 seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında Euro Bölgesi'nde ilk çeyrek büyüme ve dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, küresel emtia fiyatlarının seyri ve enflasyonist endişelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktardı.

Dolar Kuru

DOLAR NE KADAR? Güne 8,3676 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 19 Mayıs itibarıyla %0,29 artışla 8,3788 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,3073, en yüksek 8,3648 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,3548 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 19 Nisan tarihinde 8,0317 ile son bir ayın en düşük, 13 Mayıs tarihinde ise 8,5125 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

EURO NE KADAR? Güne 10,2240 ile başlayan Euro kuru, bugün itibarıyla %0,41 artışla 10,2536 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 10,1023, en yüksek 10,2200 seviyelerini gören Euro, günü 10,2117 seviyesinde kapattı. Euro, 19 Nisan tarihinde 9,6196 ile son bir ayın en düşük, 14 Mayıs tarihinde ise 10,3044 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.