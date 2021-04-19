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  4. 19 Nisan dolar kuru son gelişmeler | 19 Nisan dolar ne kadar? Euro ne kadar?

19 Nisan dolar kuru son gelişmeler | 19 Nisan dolar ne kadar? Euro ne kadar?

19.04.2021 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, değişimleri merak ediyor. Amerikan doları 18 Nisan itibariyle günü 8,06 seviyesinde kapattı. 19 Nisan sabahına dünkü kapanış seviyesinde başlayan Amerikan Doları, 8,05 – 8,10 seviyesini korumaya devam ediyor. Haftalık olarak %0,68 bir düşüş yaşayan Amerikan Doları için uzmanlar, satış baskısının devam etmesi ile 8 liranın aşağısında sabitlenebileceğini söylüyor. 19 Nisan Amerikan Doları ne kadar? Euro ne kadar?

Haftaya geçtiğimiz kapanış seviyelerinde başlayan Dolar ve Euro kuru için, hafta başında bir durgunluk söz konusu. Euro, son kapanışta 9,66 seviyelerinden işlem görürken haftanın ilk gününe yine aynı seviyede başladı. Euro, haftalık olarak %0,31 oranında bir düşüş yaşadı. Peki 19 Nisan Amerikan Doları ne kadar? Euro ne kadar? Sterlin ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,07 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 19 Nisan itibarıyla %0,40 artışla 8,08 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,00, en yüksek 8,11 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,06 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22 Mart tarihinde 7,5001 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,08 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,67 ile başlayan Euro kuru, 19 Nisan itibarıyla %0,18 artışla 9,68 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,57, en yüksek 9,70 seviyelerini gören Euro, günü 9,66 seviyesinde kapattı. Euro, 22 Mart tarihinde 9,15 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,68 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,19 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 19 Nisan itibarıyla %0,39 artışla 11,22 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,03, en yüksek 11,18 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,17 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 22 Mart tarihinde 9,99 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 11,74 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 11,22 TL'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
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