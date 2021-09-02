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2 Eylül dolar kuru! Dolar ve euro ne kadar oldu?

02.09.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftaya 8,34 TL'den başlayan ve hafta boyu 8,39 TL'ye kadar yükselen dolarda düşüş trendi sürüyor. Dolar yaklaşık son 4 haftadır yüzde 3,85 değer kaybetti. Haftanın 4. günü olan 2 Eylül 2021 Perşembe gününe dolar, yüzde 0,15'lik yükselişle başladı. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Geçtiğimiz güne 8,32 TL'den başlayan dolar yaklaşık yüzde 0,44 değer kaybetmiş ve günü 8,28 TL'den kapatmıştı. Haftanın 4. gününe dolar yüzde 0,15 TL'lik yükselişle başladı. Dolarda düşüş trendi sürerken euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler görülüyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar haftanın 4. günü olan 2 Eylül 2021 Perşembe gününe yüzde 0,15'lik yükseliş ile başladı. Hafta boyu 8,39 TL'ye kadar yükselen dolar 8,29 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euroda da dolara benzer hareketler görülüyor. Hafta boyu 9,92 TL'ye kadar çıkan ve hafta içerisinde 9,77 TL'ye kadar inen euro, 9,82 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

1 Haziran'da yaptığı 12,42'lik tepeden sonra yaklaşık yüzde 8 değer kaybeden sterlin 11,41 TL'den işlem görüyor.

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Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini Türk lirası
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