2 Eylül dolar kuru! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Geçtiğimiz güne 8,32 TL'den başlayan dolar yaklaşık yüzde 0,44 değer kaybetmiş ve günü 8,28 TL'den kapatmıştı. Haftanın 4. gününe dolar yüzde 0,15 TL'lik yükselişle başladı. Dolarda düşüş trendi sürerken euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler görülüyor. İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar haftanın 4. günü olan 2 Eylül 2021 Perşembe gününe yüzde 0,15'lik yükseliş ile başladı. Hafta boyu 8,39 TL'ye kadar yükselen dolar 8,29 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euroda da dolara benzer hareketler görülüyor. Hafta boyu 9,92 TL'ye kadar çıkan ve hafta içerisinde 9,77 TL'ye kadar inen euro, 9,82 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

1 Haziran'da yaptığı 12,42'lik tepeden sonra yaklaşık yüzde 8 değer kaybeden sterlin 11,41 TL'den işlem görüyor.

