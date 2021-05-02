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2 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

02.05.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 2 Mayıs Pazar gününde yeşil renkli ibreyi gösteriyor. Hafta boyu gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları, anlık olarak değişim göstermişti. Şu anda 471 TL’de olan altın fiyatlarının yükselip yükselmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Peki 2 Mayıs Pazar gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları ne durumda? İşte 2 Mayıs altın fiyatları...

Elinde altını olan veya altına yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

2 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu günde altın fiyatları, yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
471 TL üzerinden işlem gören altının gramının alış fiyatı 471,01 TL ve satış fiyatı ise 471,10 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.085,00 TL'den yapmış olan Cumhuriyet altını, 3.000,00 TL alış ve 3.104,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın önceki kapanışını 1.548,00 TL'den yapmıştı. Yarım altının alış fiyatı 1.500,00 TL, satış fiyatı ise 1.558,00 TL.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 774,00 TL'den yapmış olan çeyrek altın, 2 Mayıs gününde 755,00 TL alış ve 779,00 TL satış fiyatına sahip.
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gram altın çeyrek altın döviz
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