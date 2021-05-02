2 Mayıs altın fiyatları ne kadar oldu? 2 Mayıs gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

Elinde altını olan veya altına yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar altın ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
2 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu günde altın fiyatları, yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
471 TL üzerinden işlem gören altının gramının alış fiyatı 471,01 TL ve satış fiyatı ise 471,10 TL.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Önceki kapanışını 3.085,00 TL'den yapmış olan Cumhuriyet altını, 3.000,00 TL alış ve 3.104,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?
Yarım altın önceki kapanışını 1.548,00 TL'den yapmıştı. Yarım altının alış fiyatı 1.500,00 TL, satış fiyatı ise 1.558,00 TL.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Önceki kapanışını 774,00 TL'den yapmış olan çeyrek altın, 2 Mayıs gününde 755,00 TL alış ve 779,00 TL satış fiyatına sahip.
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