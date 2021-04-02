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2 Nisan Dolar ve Euro son durum | 2 Nisan Dolar ve Euro ne kadar?

DOVİZ HABERLERİ  | 02.04.2021 07:28 | Son Güncelleme

Amerikan doları ve Euro’da gerçekleşen hareketlilik iki haftadır devam ediyor. Büyük bir ivme ile hareket eden dolar fiyatları 1 Nisan itibariyle 8.30 seviyesini zorlarken kapanışa doğru düşüş yaşadı ve günü 8,10 TL civarında kapattı. Euro ise gün içinde 9.75 seviyesini gördü ancak günü 9.55 seviyelerinde bitirdi. Yatırımcıların ilgiyle takip ettikleri Amerikan doları ve Euro fiyatları 2 Nisan’da ne kadar oldu?

Euro haftalık olarak %0,49 ile yeşil ibreyle hareket ederken, Amerikan Doları ise haftalık %0,20 civarında bir yükseliş gösterdi. Ani yükselişlerine gün içinde devam eden Amerikan Doları, 2 Nisan itibariyle 8,11 TL’den işlem görüyor. Euro ise güne 2 Nisan gününe başladığı 9,55 seviyesini koruyor.

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,11 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 2 Nisan itibarıyla %0,09 artışla 8,11 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,09, en yüksek 8,28 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,10 seviyesinde kapattı. 1 Amerikan Doları 8,11 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,55 ile başlayan Euro kuru, 2 Nisan itibarıyla %0,10 azalışla 9,58 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,54, en yüksek 9,75 seviyelerini gören Euro, günü 9,55seviyesinde kapattı. 1 Euro 9,55 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,30 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 2 Nisan itibarıyla %0,22 artışla 11,29 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,21, en yüksek 11,45 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,26 seviyesinde kapattı. 1 İngiliz Sterlini 11,29 TL'ye karşılık gelmektedir.
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