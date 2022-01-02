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2 Ocak 2022 dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir?

02.01.2022 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar başta olmak üzere euro ve sterlin gibi dövizlerin yeni yılda ne kadar olduğu araştırılıyor. Bilindiği üzere doların 17 TL seviyelerine ulaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi, döviz fiyatlarında gerilemeye neden olmuştu. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

Vatandaşların ve yatırımcıların gözleri döviz kurunda. Piyasaların kapalı olduğu 2 Ocak 2022 Pazar gününde dolar başta olmak üzere sterlin, euronun TL karşısındaki değeri araştırılıyor. Dolar, geçtiğimiz günlerde yeniden 13 TL'nin üzerine çıktı. Peki 2 Ocak 2022 dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? İşte detaylar...

2 Ocak 2022 dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir?

DOLAR NE KADAR?

Haftayı yüzde 0,55'lik yükseliş ile kapatan dolar 13,25 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Piyasaların kapanacağı cuma gününde yüzde 1,20 değer kazanan euro ise 15,10 TL'ye yükseldi.

STERLİN NE KADAR?

İngiliz para birimi sterlin yüzde 0,50 yükselmiş ve 17,89 TL'ye ulaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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