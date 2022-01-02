Vatandaşların ve yatırımcıların gözleri döviz kurunda. Piyasaların kapalı olduğu 2 Ocak 2022 Pazar gününde dolar başta olmak üzere sterlin, euronun TL karşısındaki değeri araştırılıyor. Dolar, geçtiğimiz günlerde yeniden 13 TL'nin üzerine çıktı. Peki 2 Ocak 2022 dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? İşte detaylar...

DOLAR NE KADAR?

Haftayı yüzde 0,55'lik yükseliş ile kapatan dolar 13,25 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Piyasaların kapanacağı cuma gününde yüzde 1,20 değer kazanan euro ise 15,10 TL'ye yükseldi.

STERLİN NE KADAR?

İngiliz para birimi sterlin yüzde 0,50 yükselmiş ve 17,89 TL'ye ulaşmıştı.



