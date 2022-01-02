Vatandaşların ve yatırımcıların gözleri döviz kurunda. Piyasaların kapalı olduğu 2 Ocak 2022 Pazar gününde dolar başta olmak üzere sterlin, euronun TL karşısındaki değeri araştırılıyor. Dolar, geçtiğimiz günlerde yeniden 13 TL'nin üzerine çıktı. Peki 2 Ocak 2022 dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir? İşte detaylar...
Haftayı yüzde 0,55'lik yükseliş ile kapatan dolar 13,25 TL oldu.
Piyasaların kapanacağı cuma gününde yüzde 1,20 değer kazanan euro ise 15,10 TL'ye yükseldi.
İngiliz para birimi sterlin yüzde 0,50 yükselmiş ve 17,89 TL'ye ulaşmıştı.
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