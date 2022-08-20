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20 Ağustos Cumartesi dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Ağustos 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

20.08.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Ağustos 2022 Cumartesi yani haftanın altıncı gününde vatandaşlar piyasayı ilgiyle takip etmeye devam ediyorlar. Önceki günlerde 18 TL'ye yükselen dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. Peki 20 Ağustos dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar bugün kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

20 Ağustos Cumartesi dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 20 Ağustos 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşlar doları kurunu anbean ve yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 17 lira şeklinde seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 16'ya düşen dolar kuru, ardından 18'ye yükselmişti. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 20 Ağustos'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 20 Ağustos 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

20 AĞUSTOS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın dördüncü günü olan 20 Ağustos Cumartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 18,0854 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18,0833 liradan, satış fiyatı ise 18,0876 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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Yüzde 0,54'lük bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 18,1561 TL'den yapan euro şu anda 18,1498 TL alış ve 18,1625 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar
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