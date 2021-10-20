FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 20 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 20 Ekim 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

20 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 20 Ekim 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

20.10.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Ekim haftanın üçüncü günü vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen veya yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Hafta boyu altın bilezik fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam etti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 20 Ekim'de 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 20 Ekim 2021 Çarşamba altın bilezik fiyatları...

20 Ekim 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 20 Ekim 2021 Çarşamba 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

20 Ekim Çarşamba günü haftanın üçüncü gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne düşüşle başladı. Peki 20 Ekim'de 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

20 EKİM'DE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

20 Ekim günü haftanın üçüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

altin_110

Bir önceki kapanışını 482,01 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 20 Ekim itibariyle 479,67 TL alış ve 482,53 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

altin-rezervi-20-ton-altin-ne-kadar

Önceki kapanışını 386,76 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 386,12 TL alış ve 389,18 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 347,18 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,38 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

728xauto (79)

14 ayar altın 290,94 TL alış ve 348,50 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte Elon Musk'ın yeni favori coini! İşte Elon Musk'ın yeni favori coini!
PARTNER Gülden Arslan aşkını ilan etti: Her hissimi tazecik tuttun Gülden Arslan aşkını ilan etti: Her hissimi tazecik tuttun
İşte altın bilezik fiyatlarıİşte altın bilezik fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

Türkiye'de ilk ve tek! Bakan Varank test etti

TÜGVA'dan yeni açıklama: Hodri meydan

TÜGVA'dan yeni açıklama: Hodri meydan

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Düşen sadece Türk Lirası'nın değeri değil!

Düşen sadece Türk Lirası'nın değeri değil!

Amazon 150 bin mevsimlik işçi alacak!

Amazon 150 bin mevsimlik işçi alacak!

Bitcoin tarihi seviyesinin sınırına geldi!

Bitcoin tarihi seviyesinin sınırına geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte sendikaların talepleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Benzine 18 kuruş, motorine 41 kuruş zam

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

Vergi Usulü Kanunu, TBMM'de kabul edildi

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Türk-İş’ten kritik 2022 asgari ücret mesajı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.