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20 Eylül 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 20 Eylül 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

20.09.2021 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Eylül haftanın ilk günü vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen veya yatırım ve alım-satım vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu altın bilezik fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam etmişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 20 Eylül'de 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi altın bilezik fiyatları...

20 Eylül 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 20 Eylül 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

20 Eylül Pazartesi günü haftanın ilk gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne yükselişle başladı. Peki 20 Eylül'de 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatları...

20 EYLÜL'DE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

20 Eylül günü piyasaların takip edildiği haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

728xauto (3)

Bir önceki kapanışını 441,50 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 20 Eylül itibariyle 443,28 TL alış ve 446,68 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 350,78 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 355,99 TL alış ve 356,22 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 316,54 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %1,34 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 266,34 TL alış ve 319,95 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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