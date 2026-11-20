Dolar/TL serbest piyasada 50,58 TL seviyesinden işlem görerek günlük %0,23 değer kazandı. Haftalık veriler incelendiğinde, bir önceki hafta 50,25 TL olan Dolar/TL, bugün 50,58 TL’ye çıkarak 0,33 TL değer kazanmış ve yüzde değişim ise %0,66 olarak gerçekleşmiştir. Elinizde bulunan 1.000 doları TL'ye çevirdiğinizde, 50.570 TL, 5.000 doları çevirdiğinizde ise 252.850 TL elde ediyorsunuz.
Son haftada Dolar/TL’nin değerindeki değişimi gözlemlediğimizde; 12 Kasım'da 50,25 TL, 13 Kasım'da 50,37 TL, 16 Kasım'da 50,39 TL, 17 Kasım'da 50,42 TL, 18 Kasım'da 50,43 TL ve 19 Kasım'da 50,46 TL seviyelerine ulaştığı bilgisi dikkat çekiyor. Haftalık veriler, Dolar/TL’nin yukarı yönlü bir seyir izlediğini göstermekte.
Dolar/TL için takip edilmesi gereken teknik seviyeler arasında 50,36 TL destek noktası öne çıkarken, 50,69 TL direnci de izlenmesi gereken önemli bir üst seviye olarak kaydedilmiştir. Bu seviyeler, yatırımcılar açısından kritik eşikler olarak değerlendirilmektedir.
20 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,57 TL
|50,58 TL
|%0,23
20 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,56 TL
|55,59 TL
|%0,08
|İngiliz Sterlini
|66,34 TL
|66,35 TL
|%0,11
|İsviçre Frangı
|60,03 TL
|60,07 TL
|%0,42
|Kanada Doları
|35,30 TL
|35,32 TL
|%0,38
|Avustralya Doları
|33,72 TL
|33,73 TL
|%0,32
|Çin Yuanı
|7,58 TL
|7,58 TL
|%0,55
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%0,54
|İsveç Kronu
|4,97 TL
|4,97 TL
|%0,37
20 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0978
|%0,02
|GBP/USD
|1,3106
|%0,05
|USD/JPY
|159,16
|%-0,32
|USD/CHF
|0,8422
|%-0,19
Dolar/TL destek seviyesi olan 50,36 TL'nin altında kalmadıkça yükseliş trendinin devam etme olasılığı bulunuyor. 50,69 TL direnci ise, bu yukarı hareketin ne derece güçlenebileceği konusunda önemli bir gösterge. Küresel piyasalardaki olası dalgalanmalar, kur üzerinde etkili olabileceğinden, bu seviyelerin takibi yatırımcılar için kritik öneme sahip.
Serbest piyasadaki güncel 50,57 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.570 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,23 oranında değişim kaydetmiştir.
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