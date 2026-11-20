Dolar/TL serbest piyasada 50,58 TL seviyesinden işlem görerek günlük %0,23 değer kazandı. Haftalık veriler incelendiğinde, bir önceki hafta 50,25 TL olan Dolar/TL, bugün 50,58 TL’ye çıkarak 0,33 TL değer kazanmış ve yüzde değişim ise %0,66 olarak gerçekleşmiştir. Elinizde bulunan 1.000 doları TL'ye çevirdiğinizde, 50.570 TL, 5.000 doları çevirdiğinizde ise 252.850 TL elde ediyorsunuz.

Son haftada Dolar/TL’nin değerindeki değişimi gözlemlediğimizde; 12 Kasım'da 50,25 TL, 13 Kasım'da 50,37 TL, 16 Kasım'da 50,39 TL, 17 Kasım'da 50,42 TL, 18 Kasım'da 50,43 TL ve 19 Kasım'da 50,46 TL seviyelerine ulaştığı bilgisi dikkat çekiyor. Haftalık veriler, Dolar/TL’nin yukarı yönlü bir seyir izlediğini göstermekte.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken teknik seviyeler arasında 50,36 TL destek noktası öne çıkarken, 50,69 TL direnci de izlenmesi gereken önemli bir üst seviye olarak kaydedilmiştir. Bu seviyeler, yatırımcılar açısından kritik eşikler olarak değerlendirilmektedir.

Güncel Dolar Kuru

20 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,57 TL 50,58 TL %0,23





Güncel Döviz Kurları

20 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,56 TL 55,59 TL %0,08 İngiliz Sterlini 66,34 TL 66,35 TL %0,11 İsviçre Frangı 60,03 TL 60,07 TL %0,42 Kanada Doları 35,30 TL 35,32 TL %0,38 Avustralya Doları 33,72 TL 33,73 TL %0,32 Çin Yuanı 7,58 TL 7,58 TL %0,55 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %0,54 İsveç Kronu 4,97 TL 4,97 TL %0,37





Öne Çıkan Pariteler

20 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0978 %0,02 GBP/USD 1,3106 %0,05 USD/JPY 159,16 %-0,32 USD/CHF 0,8422 %-0,19





Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL destek seviyesi olan 50,36 TL'nin altında kalmadıkça yükseliş trendinin devam etme olasılığı bulunuyor. 50,69 TL direnci ise, bu yukarı hareketin ne derece güçlenebileceği konusunda önemli bir gösterge. Küresel piyasalardaki olası dalgalanmalar, kur üzerinde etkili olabileceğinden, bu seviyelerin takibi yatırımcılar için kritik öneme sahip.

Sıkça Sorulan Sorular