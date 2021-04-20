20 Nisan Dolar düşüş trendi yakaladı! | 20 Nisan dolar ne kadar? Euro ne kadar?

Küresel piyasalarda ABD Hazine tahvil getirileri, son 5 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Mart ayında gördüğü zirveden sonra Nisan ayında düşüş eğilimine geçen Amerikan doları, 20 Nisan itibariyle son bir ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlar ise dolar ve Euro fiyatlarında artan jeopolitik risklere karşı ve küresel alandaki aşılama çalışmalarının, yatırımcılar üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyledi. Peki 20 Nisan Amerikan doları ne kadar? Euro ne kadar?

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR? Güne 8,09 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 20 Nisan itibarıyla %0,00 artışla 8,08 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,03, en yüksek 8,11 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,08 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22 Mart tarihinde 7,5001 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,08 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR? Güne 9,76 ile başlayan Euro kuru, 20 Nisan itibarıyla %0,53 artışla 9,79 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,61, en yüksek 9,76 seviyelerini gören Euro, günü 9,73 seviyesinde kapattı. Euro, 22 Mart tarihinde 9,15 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,08 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,79 TL'ye karşılık gelmektedir.