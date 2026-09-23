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Sıfır otobüslerle yola çıkmıştı! Ünlü firma yollardan çekildi

Türkiye’nin en ünlü otobüs firması HFH Bosfor Seyahat, yollardan çekilme kararı aldı. Geçtiğimiz mayıs ayında 2026 model araçlarla seferlere başlayan firma üç ay faaliyet gösterdikten sonra ağustos ayında seferlerini durdurdu.

Sıfır otobüslerle yola çıkmıştı! Ünlü firma yollardan çekildi
Cansu Çamcı

Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatlarındaki artışın yanı sıra yedek parça, bakım ve servis maliyetlerindeki artış, otogar giriş-çıkış ücretleri ve otoyol geçiş bedelleri otobüs firmalarının maliyetlerini zorluyor. Öte yandan hızlı tren seferlerinin yaygınlaşması, otogarlara ulaşım hizmetleri ve ikram giderlerindeki artış da sektördeki baskıyı artıran diğer unsurlar arasında yer alıyor.

YOLCU SAYISI YETMEDİ

Tüm bu sebeplerin sonucu yolcu sayısının yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle bazı otobüs firmaları iflasın eşiğinde. Bazı firmalar ise zararına sürdürmek zorunda kalıyor. Bu durum sektöre yeni giren firmaların da faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştırıyor.

3 AY DAYANABİLDİ

Mayıs ayında 2026 model araçlarla seferlere başlayan HFH Bosfor Seyahat, sektörde üç ay dayanabildi. Firma yaklaşık üç ay faaliyet gösterdikten sonra ağustos ayında seferlerini durdurdu.

Sıfır otobüslerle yola çıkmıştı! Ünlü firma yollardan çekildi 1

EGE BÖLGESİ'NDE SEFER YAPIYORDU

Ege Bölgesi'nde hizmet veren firma, İzmir'den Aydın'a, Marmaris'ten Altınoluk'a kadar birçok noktaya sefer düzenliyordu.

SIFIR OTOBÜSLERİN FİYATI 29 MİLYON LİRAYA ÇIKIYOR

Otobüs fiyatları marka ve modele göre değişirken, sıfır araçların fiyatı yaklaşık 18 milyon ila 29 milyon lira arasında bulunuyor. Yüksek maliyetli bu yatırımların geri dönüşü ise uzun yıllara yayılabiliyor.

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Türkiye firma otobüs bileti
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