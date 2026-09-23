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Muhammed Yarız yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar... İlk yolcuları dikkat çekti

Yüzbinlerce mağdurun olduğu fon soruşturması Türkiye'nin gündeminden düşmezken; tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'ın (28), 14,5 milyon dolarlık süper yatından önce 19,5 milyon dolara Bombardier Global 5000 model bir özel jet satın aldığı ortaya çıktı. Uçağın ilk yolcuları arasında emekli vaiz Cemal Vanlıoğlu ile Cübbeli Ahmet'in damadı Esat Palazoğlu olduğu öğrenilirken; Yarız'ın bu uçakla umre yolculuğu düzenlediği belirtildi.

Muhammed Yarız yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar... İlk yolcuları dikkat çekti

Fon soruşturmasında mağdurlar paralarını alıp alamayacağını merak ederken; söz konusu soruşturmayla ilgili ise her gün yeni bir detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak tutuklanan Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı 28 yaşındaki Muhammed Yarız'ın 14,5 milyon dolarlık yattan önce 19,5 milyon dolara uçak aldığı ortaya çıktı.

CEMAL VANLIOĞLU PAYLAŞMIŞ

Pusula logolu jetle yapılan ilk umre yolculuğu, Cemal Vanlıoğlu'nun 23 Kasım 2025 tarihli paylaşımıyla belgelendi.

UMRE SEFERİ DÜZENLENMİŞ

Sözcü'nün ulaştığı kayıtlara göre Bombardier Global 5000, 3 Kasım 2025'te Man Adası sicilinden çıkarıldı ve Türkiye'de TC-YRZ tescilini aldı. Tescil kodundaki 'YRZ' harfleri de Yarız soyadını akla getiriyor. Uçağın Türkiye'ye gelişinden yaklaşık üç hafta sonra ilk umre seferi düzenlendi.

Yolculuğun kanıtı, Diyanet'te uzun yıllar görev yapan emekli vaiz Cemal Vanlıoğlu'nun 23 Kasım 2025'te İstanbul Atatürk Havalimanı General Aviation Terminali'nden yaptığı Instagram paylaşımı oldu.

Başında beyaz takke, üzerinde beyaz kıyafetle jetin önünde poz veren Vanlıoğlu, fotoğrafa 'Rabb'imin lütfuyla bir umre daha yapıp vatanımıza döndük elhamdülillah. Rabb'im bizi vatansız, devletsiz, bayraksız ve ezansız bırakmasın' notunu düştü.

Muhammed Yarız yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar... İlk yolcuları dikkat çekti 1

CÜBBELİ AHMET HOCANIN DAMADI DA VAR

Halk TV'nin telefonla ulaştığı Vanlıoğlu, bu jetle umreye gittiğini doğruladı. Aynı yolculukta yer alan Cübbeli Ahmet Hoca'nın damadı Esat Palazoğlu ise soruları yanıtsız bırakıp görüşmeyi sonlandırdı.

UÇAKTA PUSULA PORTFÖY LOGOSU

Vanlıoğlu'nun paylaşımındaki karelerden birinde, uçağın açık kapısının yanında Pusula Portföy'ün logosu net şekilde seçiliyor. Uçağın kapısının hemen yanındaki Pusula logosu, jetin kime ait olduğunu gözler önüne serdi.

Muhammed Yarız yattan önce özel jet almış! Fon soruşturmasında yeni detaylar... İlk yolcuları dikkat çekti 2

ÖZEL JETTEN SONRA ÖZEL YAT

Jetten yaklaşık altı ay sonra ise sıra yata gelmiş. Yarız, 26 Mayıs'ta 34,4 metrelik Benetti Oasis model 'Loretta'yı 14,5 milyon dolara satın aldı. Böylece iki lüks taşıtın toplam bedeli 34 milyon dolara ulaştı.

İSVİÇRE'DEKİ HESABA AKTARILMIŞ

Yatın parası İsviçre'deki bir hesaba gönderilmişti. Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu 14 milyon 500 bin doları Yarız'ın İsviçre'deki hesabına aktaran Selim Dağbaşı ile iki ayrı işlemde 970 milyon 360 bin lira gönderen Hamza Kablan 21 Eylül'de gözaltına alındı. MASAK raporunda ise Yarız'ın 1 Eylül'de Edmond de Rothschild Bankası'na yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira transfer ettiği yer aldı.

15 EYLÜL'DE TUTUKLANDI

Yurt dışına çıkış yasağına rağmen Marmaris'ten tekneyle Yunanistan'a geçtiği iddia edilen Yarız, 13 Eylül'de Bodrum'da ortaya çıkmış ve 15 Eylül'de tutuklanmıştı. Soruşturmada adli işlem gören kişi sayısı 63'e ulaşırken, 44 gözaltı ve 14 firari bulunuyor. Savcılığın bir sonraki adım için SPK'nın hazırlayacağı raporu beklediği öğrenildi.

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soruşturma fon getirileri Pusula Portföy
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