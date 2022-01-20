20 Ocak 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 20 Ocak 2022 Perşembe 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

20 Ocak Perşembe günü haftanın dördüncü gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etti. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 20 Ocak'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

20 OCAK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

20 Ocak günü haftanın dördüncü gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 724,30 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 20 Ocak 2022 itibariyle 722,21 TL alış ve 728,62 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 580,91 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 580,56 TL alış ve 580,65 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 525,77 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,07 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 433,15 TL alış ve 525,42 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.