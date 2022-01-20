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20 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Ocak 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

20.01.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Ocak Perşembe haftanın dördüncü gününde altın fiyatları merak ediliyor. Şu anda 795 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği altına yatırım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası faiz toplantısı bugün gerçekleşecek. Peki 20 Ocak gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 20 Ocak 2022 altın fiyatları...

20 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu? 20 Ocak 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın dördüncü günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 795 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.315 liradan işlem görmekteydi. Önceki haftalarda Resmi Gazete'de yeni yayınlanan karara göre altın hesabını Türk Lirası mevduat hesaplarına çevirenlere Merkez Bankası destek vereceği duyurulmuştu. İşte 20 Ocak Perşembe altın fiyatları...

20 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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20 Ocak Perşembe günü haftanın dördüncü gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 795,77 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 795,20 lira satış fiyatı 795,34 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 5.240,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 5.145,00 TL satış fiyatı 5.237,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 2.630,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 2.573,00 TL alış ve 2.628,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.315,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 20 Ocak itibariyle 1.287,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.314,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
gram altın yarım altın
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