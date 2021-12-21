21 Aralık dolar ne kadar? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra dolar kaç para oldu?

Dün yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz endeksli mevduat sistemini açıkladı. Akşam saatlerinde 18,40 TL'ye kadar çıkan dolar, söz konusu açıklamalardan sonra 12,62 TL'ye kadar geriledi. Doların ne kadar olduğu araştırılıyor. 21 Aralık sabahında yüzde 3'lük yükseliş kaydeden dolar, öğle saatlerinden sonra yüzde 5 değer kaybetti. Peki 21 Aralık dolar ne kadar?

21 ARALIK DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL kuru son zamanların en çok araştırılan paritelerinin başında geliyor. Dolarda ibre uzun süredir yukarı gösteriyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra piyasaya satış baskısı hakim oldu, dolar yönünü aşağı çevirdi. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, söz konusu açıklamalardan sonra 1 milyar dolar satıldığını açıkladı.

21 Aralık öğle saatlerinde TL karşısında yüzde 5,18 değer kaybeden dolar 12,74 TL oldu. Euro yüzde 4,56'lık düşüş ile 14,46, sterlin ise yüzde 3,51'lik düşüş ile 17,0569 TL oldu. Dolar geçtiğimiz gün rekor tazeleyerek 18,40 TL'ye, euro 20,79 TL'ye, sterlin ise 24,33 TL'ye yükselmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI: "DOĞRUDAN VATANDAŞIMIZA ÖDENECEK"

Toplantı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki dalgalanmayı durdurarak yeni araçları devreye alıyoruz. Vatandaşımızın bankadaki TL varlığı, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." dedi.

Bu sisteme göre bankadaki TL mevduat hesaplarının kazancı döviz kazancından az olursa, aradaki fark vatandaşlara doğrudan ödenecek. Bu uygulamanın maliyeti Hazine tarafından karşılanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada sisteme her bankanın katılım sağlayabileceği, paranın vadeden önce çekilmesi durumunda ise hesabın vadesiz hesaba dönüşeceği ve faiz hakkının ortadan kalkacağı ifade edildi.



