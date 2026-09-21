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21 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 56,01 TL, satış kuru ise 56,06 TL olarak belirlendi. Son 7 günde Euro/TL, 56,32 TL'den 56,06 TL’ye düşerek %0,46 geriledi.

21 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 56,01 TL, satış kuru ise 56,06 TL olarak gerçekleşti. Günlük değişim % -0,03 seviyesinde. EUR/USD paritesinin 1,1473 seviyelerinde işlem görmesiyle birlikte, Euro/TL'de yatay bir seyir gözlemleniyor. Özellikle 7 gün önce 56,32 TL olan Euro/TL, günümüzde 56,06 TL seviyesine gerileyerek 0,26 TL’lik bir kayıp yaşadı ve bu da % -0,46’lık bir değişime işaret ediyor.

Elinizde bulunan 1.000 euro için alış kuru üzerinden TL karşılığı 56.010 TL, 5.000 euro için ise 280.050 TL olarak hesaplanmaktadır. Haftalık değişime baktığımızda, Euro/TL’nin açıkça bir gerileme yaşadığını görebiliyoruz; 1.000 euronun TL karşılığı son 7 günde 260,00 TL azaldı.

Euro/TL’nin 7 günlük seyrine bakıldığında ise, 11 Eylül’de 56,32 TL olan değer 21 Eylül’de 56,06 TL’ye düşmüştür. Bu süreçte Euro/TL için takip edilebilecek destek seviyesi 55,82 TL, direnç seviyesi ise 56,31 TL olarak belirlenmiştir.

Güncel Euro Kuru

21 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 56,01 TL 56,06 TL %-0,03


Güncel Döviz Kurları

21 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Dolar 48,80 TL 48,81 TL %0,06
İngiliz Sterlini 65,31 TL 65,35 TL %-0,07
İsviçre Frangı 59,25 TL 59,29 TL %-0,10
Kanada Doları 34,83 TL 34,84 TL %-0,12
Avustralya Doları 34,75 TL 34,77 TL %0,07
Çin Yuanı 7,29 TL 7,29 TL %0,06
Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %-0,23
İsveç Kronu 4,96 TL 4,96 TL %-0,01


Öne Çıkan Pariteler

21 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1473 %-0,11
GBP/USD 1,3376 %-0,13
USD/JPY 157,05 %0,11
USD/CHF 0,8233 %0,17


Son 7 gün içerisindeki Euro/TL değer değişim grafiği, yatırımcılar için önemli seviyelerin takibi adına faydalı olabilir.

21 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme 1

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL seviyesi, 55,82 TL destek noktasının üzerinde konumlanan 56,06 TL ile işlem görmektedir. Bu seviyelerin takibi, olası hareketlenmeler açısından önem taşımaktadır. EUR/USD paritesindeki sınırlı geri çekilme, Euro/TL üzerindeki etkisini sürdürebilir. Kısa vadede alım satım işlemlerinde dikkatli ve stratejik yaklaşmakta fayda vardır.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Euro bugün serbest piyasada kaç TL yapıyor?

Serbest piyasa 56,01 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.010 TL olarak hesaplanmaktadır.

EUR/USD paritesi bugün kaç seviyesinde?

Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1473 seviyesindedir.

Paritedeki hareketler Euro/TL kurunu nasıl etkiler?

EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.

Bugün Kapalıçarşı’da Euro satış fiyatı ne kadar?

Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.

Euro yatırımı yaparken nelere dikkat edilmeli?

Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.

21 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme 2

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döviz alış satış euro alış satış
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