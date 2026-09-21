21 Eylül 2026 Euro Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Euro Kuru - Euro/TL Yatay Seyir, EUR/USD Sınırlı Geri Çekilme

Euro/TL serbest piyasa alış kuru 56,01 TL, satış kuru ise 56,06 TL olarak gerçekleşti. Günlük değişim % -0,03 seviyesinde. EUR/USD paritesinin 1,1473 seviyelerinde işlem görmesiyle birlikte, Euro/TL'de yatay bir seyir gözlemleniyor. Özellikle 7 gün önce 56,32 TL olan Euro/TL, günümüzde 56,06 TL seviyesine gerileyerek 0,26 TL’lik bir kayıp yaşadı ve bu da % -0,46’lık bir değişime işaret ediyor.
Elinizde bulunan 1.000 euro için alış kuru üzerinden TL karşılığı 56.010 TL, 5.000 euro için ise 280.050 TL olarak hesaplanmaktadır. Haftalık değişime baktığımızda, Euro/TL’nin açıkça bir gerileme yaşadığını görebiliyoruz; 1.000 euronun TL karşılığı son 7 günde 260,00 TL azaldı.
Euro/TL’nin 7 günlük seyrine bakıldığında ise, 11 Eylül’de 56,32 TL olan değer 21 Eylül’de 56,06 TL’ye düşmüştür. Bu süreçte Euro/TL için takip edilebilecek destek seviyesi 55,82 TL, direnç seviyesi ise 56,31 TL olarak belirlenmiştir.
21 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|56,01 TL
|56,06 TL
|%-0,03
21 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|48,80 TL
|48,81 TL
|%0,06
|İngiliz Sterlini
|65,31 TL
|65,35 TL
|%-0,07
|İsviçre Frangı
|59,25 TL
|59,29 TL
|%-0,10
|Kanada Doları
|34,83 TL
|34,84 TL
|%-0,12
|Avustralya Doları
|34,75 TL
|34,77 TL
|%0,07
|Çin Yuanı
|7,29 TL
|7,29 TL
|%0,06
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%-0,23
|İsveç Kronu
|4,96 TL
|4,96 TL
|%-0,01
21 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1473
|%-0,11
|GBP/USD
|1,3376
|%-0,13
|USD/JPY
|157,05
|%0,11
|USD/CHF
|0,8233
|%0,17
Son 7 gün içerisindeki Euro/TL değer değişim grafiği, yatırımcılar için önemli seviyelerin takibi adına faydalı olabilir.
Mevcut Euro/TL seviyesi, 55,82 TL destek noktasının üzerinde konumlanan 56,06 TL ile işlem görmektedir. Bu seviyelerin takibi, olası hareketlenmeler açısından önem taşımaktadır. EUR/USD paritesindeki sınırlı geri çekilme, Euro/TL üzerindeki etkisini sürdürebilir. Kısa vadede alım satım işlemlerinde dikkatli ve stratejik yaklaşmakta fayda vardır.
Serbest piyasa 56,01 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 56.010 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,1473 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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