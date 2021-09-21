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21 Eylül 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 21 Eylül 2021 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

21.09.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Eylül haftanın ikinci günü vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Yatırım yapmak isteyen ve sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu altın bilezik fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam etmişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 21 Eylül'de 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 21 Eylül 2021 Salı altın bilezik fiyatları...

21 Eylül 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 21 Eylül 2021 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

21 Eylül Salı günü haftanın ikinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne yükselişle başladı. Peki 21 Eylül'de 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatları...

21 EYLÜL'DE 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

21 Eylül günü piyasaların takip edildiği haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatları aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

728xauto (3)

Bir önceki kapanışını 449,04 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 21 Eylül itibariyle 446,03 TL alış ve 448,51 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

728xauto (79)

Önceki kapanışını 358,86 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 358,53 TL alış ve 358,56 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 323,39 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,01 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

728xauto (79)

14 ayar altın 269,33 TL alış ve 323,42 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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