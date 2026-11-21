Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,44 TL, satış fiyatı ise 55,59 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim ise %-0,03 ile hafif bir gerileme gösterdi. Euro’nun alış kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 1.000 euro 55.440 TL, 5.000 euro ise 277.200 TL olarak dönüş sağlıyor.

Son bir hafta içerisinde Euro/TL kuru, 7 gün önce 55,69 TL seviyesindeyken bugün 55,59 TL’ye geriledi. Bu durum, 1 euronun TL karşılığında -0,10 TL değişim anlamına geliyor ve yüzdesel değişim oranı da %-0,18 oldu. 1.000 euro üzerinden ise toplam değer kaybı -100,00 TL olarak gerçekleşti.

Piyasalardaki dalgalanmalar arasında EUR/USD paritesinin de etkisini unutmamak gerekiyor. Bugünkü EUR/USD değeri 1,0966 ve günlük değişim oranı ise %-0,09. Bu veriler, Euro'nun değerleme sürecinde etkili olmaya devam ediyor.

Güncel Euro Kuru

21 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,44 TL 55,59 TL %-0,03





Güncel Döviz Kurları

21 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,56 TL 50,57 TL %0,21 İngiliz Sterlini 66,10 TL 66,34 TL %-0,08 İsviçre Frangı 60,21 TL 60,24 TL %0,72 Kanada Doları 35,23 TL 35,25 TL %0,19 Avustralya Doları 33,44 TL 33,45 TL %-0,51 Çin Yuanı 7,57 TL 7,58 TL %0,45 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %0,53 İsveç Kronu 4,94 TL 4,94 TL %-0,20





Öne Çıkan Pariteler

21 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0966 %-0,09 GBP/USD 1,3080 %-0,15 USD/JPY 158,50 %-0,73 USD/CHF 0,8396 %-0,50





Son bir hafta içerisindeki Euro/TL değişimiyle ilgili grafikte, Euro’nun geçtiğimiz haftadan bu yana nasıl bir seyir izlediğini gözlemleyebiliriz.

Mynet Finans Analiz Notu

Euro/TL için güncel destek seviyesi 55,43 TL, direnç seviyesi ise 55,72 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat, bu seviyelere oldukça yakın seyrediyor. Kullanıcıların bu seviyeleri takip etmeleri, olası dalgalanmalar ve piyasa eğilimleri açısından önemlidir. EUR/USD paritesi ve küresel piyasa dinamikleri, Euro/TL hareketlerini etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular