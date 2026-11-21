Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,44 TL, satış fiyatı ise 55,59 TL olarak kaydedildi. Günlük değişim ise %-0,03 ile hafif bir gerileme gösterdi. Euro’nun alış kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre, 1.000 euro 55.440 TL, 5.000 euro ise 277.200 TL olarak dönüş sağlıyor.
Son bir hafta içerisinde Euro/TL kuru, 7 gün önce 55,69 TL seviyesindeyken bugün 55,59 TL’ye geriledi. Bu durum, 1 euronun TL karşılığında -0,10 TL değişim anlamına geliyor ve yüzdesel değişim oranı da %-0,18 oldu. 1.000 euro üzerinden ise toplam değer kaybı -100,00 TL olarak gerçekleşti.
Piyasalardaki dalgalanmalar arasında EUR/USD paritesinin de etkisini unutmamak gerekiyor. Bugünkü EUR/USD değeri 1,0966 ve günlük değişim oranı ise %-0,09. Bu veriler, Euro'nun değerleme sürecinde etkili olmaya devam ediyor.
21 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,44 TL
|55,59 TL
|%-0,03
21 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,56 TL
|50,57 TL
|%0,21
|İngiliz Sterlini
|66,10 TL
|66,34 TL
|%-0,08
|İsviçre Frangı
|60,21 TL
|60,24 TL
|%0,72
|Kanada Doları
|35,23 TL
|35,25 TL
|%0,19
|Avustralya Doları
|33,44 TL
|33,45 TL
|%-0,51
|Çin Yuanı
|7,57 TL
|7,58 TL
|%0,45
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%0,53
|İsveç Kronu
|4,94 TL
|4,94 TL
|%-0,20
21 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0966
|%-0,09
|GBP/USD
|1,3080
|%-0,15
|USD/JPY
|158,50
|%-0,73
|USD/CHF
|0,8396
|%-0,50
Son bir hafta içerisindeki Euro/TL değişimiyle ilgili grafikte, Euro’nun geçtiğimiz haftadan bu yana nasıl bir seyir izlediğini gözlemleyebiliriz.
Euro/TL için güncel destek seviyesi 55,43 TL, direnç seviyesi ise 55,72 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat, bu seviyelere oldukça yakın seyrediyor. Kullanıcıların bu seviyeleri takip etmeleri, olası dalgalanmalar ve piyasa eğilimleri açısından önemlidir. EUR/USD paritesi ve küresel piyasa dinamikleri, Euro/TL hareketlerini etkileyen önemli unsurlar arasında yer alıyor.
Serbest piyasa 55,44 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.440 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,0966 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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