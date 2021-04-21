21 Nisan dolar kuru son dakika | 21 Nisan dolar ve Euro ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar fiyatlarının hareketli günler geçirmesinin ardından bir süredir düşüş eğiliminde olan Amerikan Doları ve Euro, yatırımcıların da ilgiyle takip ettiği konular arasında yer alıyor.

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR? Güne 8,10 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 21 Nisan itibarıyla %0,02 artışla 8,10 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,06, en yüksek 8,13 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,10 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 22 Mart tarihinde 7,50 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 8,47 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,10 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR? Güne 9,77 ile başlayan Euro kuru, 21 Nisan itibarıyla %0,22 artışla 9,79 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,71, en yüksek 9,81 seviyelerini gören Euro, günü 9,76 seviyesinde kapattı. Euro, 22 Mart tarihinde 9,15 ile son bir ayın en düşük, 22 Mart tarihinde ise 10,0838 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,7906 TL'ye karşılık gelmektedir.