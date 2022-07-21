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21 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Temmuz Perşembe dolar ve euro'da son durum!

21.07.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler sebebiyle çok sayıda vatandaş dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 21 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Temmuz Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

21 Temmuz 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 21 Temmuz Perşembe dolar ve euro'da son durum!

Haftanın 4. günü olan 21 Temmuz 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu birçok kişi tarafından merak konusu oldu. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL? Ayrıntılar haberimizde...

21 TEMMUZ DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını yüzde 0,11'lik düşüşle 17,5739 seviyelerinde gerçekleştiren dolarda güncel alış fiyatı 17,5653 ve güncel satış fiyatı 17,5826 seviyelerinde seyretti.

Dolar, 21 Temmuz Perşembe günü spot piyasada 17,6654 TL alış fiyatından, 17,6858 TL satış fiyatından işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro fiyatları yeşil ibreyi göstererek çıkış eğilimini sürdürmeye devam ediyor. Önceki kapanışını 0,45'lik byükselişle yapan euro 17,9927 seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 17,9789 TL alış fiyatından, 18,0065 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 21 Temmuz Perşembe günü aynı dakikalarda 17,9930 lira alış fiyatı, 18,00155 satış fiyatıyla el değiştiriyor.

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Fed Amerikan Doları
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