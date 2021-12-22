22 Aralık dolar kaç para oldu? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövize endeksli mevduat sisteminin uygulanacağını açıkladı. Bu sisteme göre TL mevduat hesaplarının getirisi döviz getirisinden az olursa, fark Hazine tarafından vatandaşlara ödenecek. Bu sistemin duyurulmasının ardından 1 milyar dolar bozdurulduğu ifade edildi. Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte merak edilenler...

DOLAR NE KADAR?

20 Aralık'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 18,40 TL'te ulaşıp rekor kıran dolar, dövize endeksli mevduat sisteminin duyurulmasıyla hızla 12,62 TL'ye gerilemişti. 22 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,25'lik düşüş ile başlayan dolar, 12,40 TL oldu.

EURO NE KADAR?

Euro 20 Aralık'ta 20,79 TL'ye ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test etmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra 14,25 TL'ye düşmüştü. Euro 22 Aralık sabah saatlerine yüzde 1,38'lik değer kaybıyla 14,04 TL'den başladı.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 20 Aralık'ta 24,33 TL'ye kadar ulaşmış ve aynı gün 16,95 TL'ye kadar gerilemişti. 22 Aralık sabah saatlerinde yüzde 1,33 değer kaybeden sterlin 16,49 TL oldu.

