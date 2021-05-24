22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 24 Mayıs Pazartesi altın bilezik ne kadar?

Yaz aylarının gelmesi ile düğün sezonu açıldı. Her ne kadar düğün törenleri düzenlenmese de yeni evlenecek çiftler için takı takmak isteyen vatandaşlar tarafından 22 ayar bilezik ve altının gram fiyatının ne kadar olduğu araştırılıyor. Gözler Kapalıçarşı piyasalarındaki altının güncel fiyatlarında. Peki 22 ayar bilezik, 14 ayar ve 18 ayar altın bilezik fiyatları ne durumda? İşte Kapalıçarşı’da 24 Mayıs güncel altın bilezik fiyatları…