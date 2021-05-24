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22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 24 Mayıs Pazartesi altın bilezik ne kadar?

24.05.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın ilk gününde piyasalarda yaşanan değişimler yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 22 ayara bileziğin gram fiyatında yaşanan artışın bugünde devam edip etmeyeceği en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki 24 Mayıs Pazartesi günü 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu, altın bilezik fiyatları ne kadar? 24 Mayıs’ta 22 ayar bileziğin gram fiyatında artış yaşandı mı? İşte haftanın ilk gününde bilezik ve gram altın fiyatları…

Yaz aylarının gelmesi ile düğün sezonu açıldı. Her ne kadar düğün törenleri düzenlenmese de yeni evlenecek çiftler için takı takmak isteyen vatandaşlar tarafından 22 ayar bilezik ve altının gram fiyatının ne kadar olduğu araştırılıyor. Gözler Kapalıçarşı piyasalarındaki altının güncel fiyatlarında. Peki 22 ayar bilezik, 14 ayar ve 18 ayar altın bilezik fiyatları ne durumda? İşte Kapalıçarşı’da 24 Mayıs güncel altın bilezik fiyatları…

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

24 Mayıs Pazartesi günü altın ve altın bilezik fiyatları güne yukarı yönlü bir başlangıç yaptı.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?
Önceki kapanışını 459,91 TL'den yapan 22 ayar bilezik bugün 460,41 TL alış ve 462,77 TL satış fiyatına sahip.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 AYAR ALTIN NE KADAR?
18 ayar altın ise bugün yukarı yönlü ve yeşil renkli ibreyi gösteriyor.
Bir önceki kapanışını 371,62 TL'den yapan 18 ayar altın 24 Mayıs günü 372,07 TL alış ve 372,14 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 AYAR ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 331,10 TL'den yapan 14 ayar altın bugün 278,83 TL alış ve 334,45 TL satış fiyatına sahip.
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