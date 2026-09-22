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Konuşurken en önde oturuyordu... Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi

ABD'deki “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li yatırımcıları Türkiye'ye beklediğini ifade ederken, Türk iş adamı Hamdi Ulukaya'ya seslenerek "Seni de bekliyoruz" dedi.

Konuşurken en önde oturuyordu... Erdoğan, Hamdi Ulukaya'ya kürsüden seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “100 Yıllık Dostluk: Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri” etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

"ARTIRMAMIZ GEREKİYOR"

ABD ile 100 milyar dolar ticaret hedefini son derece gerçekçi ve ulaşılabilir bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak çabalarımızı biraz daha artırmamız gerekiyor." dedi.

Konuşurken en önde oturuyordu... Erdoğan, Hamdi Ulukaya ya kürsüden seslendi 1

"AMERİKALI YATIRIMCILARI TEŞVİKE DEVAM EDİN"

Türkiye'de yatırım yapanlar için kurumlar vergisini yüzde 25'ten yüzde 12,5'e indirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul Finans Merkezi ile belirlenen endüstri bölgelerinde transit ticaretten elde edilen kazançları kurumlar vergisinden muaf tuttuk. Bu imkanı ilk kez Türkiye geneline de taşıdık. Yatırımcılara diyoruz ki gelin operasyonlarınızı Türkiye'den yönetin. Elbette bu süreçte iş konseyi ve ticaret odasına büyük görevler düşüyor. Sizlerden Türkiye'nin sunduğu fırsatlardan faydalanmaları için Amerikalı yatırımcıları teşvike devam etmenizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşurken en önde oturuyordu... Erdoğan, Hamdi Ulukaya ya kürsüden seslendi 2

KÜRSÜDE HAMDİ ULUKAYA'YA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının arasında Hamdi Ulukaya'ya Türkiye'de yatırım çağrısı yaparak "Seni de bekliyoruz" diye seslendi.

Konuşurken en önde oturuyordu... Erdoğan, Hamdi Ulukaya ya kürsüden seslendi 3

O anlar salonda alkışlandı.

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 26 Ekim 1972 tarihinde Erzincan'ın İliç ilçesinde doğmuştur. Ailesi, süt ve peynir üretimi ile uğraşan bir çiftçiydi ve Ulukaya'nın bu çevrede büyümesi, ileride gıda sektöründe başarılı bir kariyer yapmasına zemin hazırlamıştır. 1994 yılında ailesinin küçük işletmesinde çalışmak için İstanbul'a gelmiş ve burada ekonomik zorluklarla mücadele etmeye başlamıştır. Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Ulukaya, ardından Amerika'ya giderek, Syracuse Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Amerika'da iş hayatına atılan Ulukaya, 2005 yılında Chobani markasını kurarak, yoğurt sektörüne adım atmıştır.

Konuşurken en önde oturuyordu... Erdoğan, Hamdi Ulukaya ya kürsüden seslendi 4

Hamdi Ulukaya, Chobani'yi kurarak, kısa sürede büyük bir başarıya ulaşmıştır. 2005 yılında satın aldığı eski bir süt fabrikasında üretime başlayan Ulukaya, markasını öncelikle "doğal yoğurt" ve "sağlıklı hayat" temaları etrafında şekillendirmiştir. Chobani, Amerikalılara orijinal, katkı maddesi içermeyen ve doğal yoğurt sunmayı vaat ederek piyasada fark oluşturmuş ve hızla büyümüştür. Bugün, Chobani, ABD'nin en büyük yoğurt markalarından biri haline gelmiştir.

FENERBAHÇE'YE SPONSOR OLMUŞTU

Chobani, Fenerbahçe ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere sponsorluk anlaşmasına imza atmış; toplam değeri 120 milyon Euro’ya ulaşan bu anlaşma, Süper Lig tarihinin en yüksek sponsorluk anlaşması olarak kayıtlara geçti.

Konuşurken en önde oturuyordu... Erdoğan, Hamdi Ulukaya ya kürsüden seslendi 5

Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ABD Amerika Birleşik Devletleri Hamdi Ulukaya
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