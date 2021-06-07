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22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 7 Haziran Pazartesi altın bilezik ne kadar?

07.06.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Haziran Pazartesi haftanın ilk gününde piyasalarda yaşanan değişimler yakından takip edilmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta altın ve altın bilezik fiyatları anlık olarak değişim göstermişti. Peki 7 Haziran Pazartesi 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu, altın bilezik fiyatları ne kadar? 7 Haziran'da bugün 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar bilezik kaç TL?

İşte 7 Haziran Pazartesi altın bilezik fiyatları…

ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

7 Haziran Pazartesi piyasaların açıldığı ilk günde vatandaşlar altın bilezik fiyatlarını merak ediyor.
22 ayar bilezik güne yeşil yönlü ibreyle başladı.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?
Önceki kapanışını 479,57 TL'den yapan 22 ayar bilezik, şu anda 477,37 TL alış ve 480,92 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 AYAR ALTIN NE KADAR?
18 ayar altın bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor. Önceki kapanışını 384,70TL'den yapan 18 ayar altın, şu anda 384,32 TL alış ve 384,39 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?

14 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?
Son kapanışını 343,63 TL'den yapan 14 ayar altın bugün güne 288,08 TL alış fiyatıyla başladı. 14 ayar altın şu anda 345,18 TL satış fiyatına sahip.
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