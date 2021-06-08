22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? 8 Haziran Salı altın bilezik ne kadar?

İşte 8 Haziran Salı altın bilezik fiyatları…
ALTIN BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
8 Haziran Salı haftanın ikinci günü vatandaşlar 22 ayar bilezik ve diğer altın bilezik fiyatlarını merak ediyor.
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?
22 ayar bilezik bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Son kapanışını 479,57 TL'den yapan 22 ayar bilezik şu anda 476,70 TL alış ve 479,66 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
14 AYAR ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 344,88 TL'den yapan 14 ayar altın bugün 287,76 TL alış ve 344,81 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
Son kapanışını 383,93 TL'den yapan 18 ayar altın bugün 383,96 TL alış ve 384,03 TL satış fiyatına sahip.
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