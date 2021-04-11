FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 11 Nisan Pazar 22 ayar bilezik fiyatları

22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 11 Nisan Pazar 22 ayar bilezik fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 11.04.2021 10:55 | Son Güncelleme

Yatırım amaçlı veya özel günlerde sevdiklerine hediye vermek için altın almak isteyen vatandaşlar 22 ayar bilezik ne kadar sorusunun cevabını arıyor. Bileziğe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından hareketliliğin devam ettiği 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 11 Nisan'da 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 11 Nisan Pazar 22 ayar bilezik fiyatları...

Altının gram fiyatı 457,21 TL alış ve 457,35 satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Bir önceki kapanışını 418,30 TL ile yapan 22 ayar gram bilezik fiyatları piyasaların kapalı olduğu 11 Nisan gününde yatırım veya sevdiklerine sürpriz amaçlı 22 ayar gram bilezik almak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
22 ayar gram bilezik şu anda 415,73 TL alış ve 417,64 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Daha önce haftalık en yüksek 419.6 TL seviyesini gören 22 ayar gram bilezik haftalık en düşük ise 405.94 TL seviyesine ulaşmıştı.

14 AYAR ALTIN FİYATI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN FİYATI NE KADAR?
14 ayar altın 250,00 TL alış fiyatına sahipken, 301,24 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN FİYATI NE KADAR?
18 ayar altın 198,84 TL alış fiyatı üzerinden işlem görürken 230,80 TL satış fiyatına sahip.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs vaka sayısı 60 bine dayandı! Ramazan için hangi kararlar alınacak?
Koronavirüs vaka sayısı 60 bine dayandı! Ramazan için hangi kararlar alınacak?
Bakan Soylu'dan kendisine 'mağduruz' diyen vatandaşa cevap
Bakan Soylu'dan kendisine 'mağduruz' diyen vatandaşa cevap
Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak
Erdoğan'dan talimat! Vatandaşa ücretsiz dağıtılacak
Yargıtay'dan emsal karar! Müdürün 'Git, bir daha gelme' sözü tazminat sebebi sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar! Müdürün 'Git, bir daha gelme' sözü tazminat sebebi sayıldı
Ramazan öncesi yoğun rağbet! En pahalısı 80 TL
Ramazan öncesi yoğun rağbet! En pahalısı 80 TL
Doğal yolla yetişiyor! Kilosu bin lira
Doğal yolla yetişiyor! Kilosu bin lira
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!
Kuyuya atıp karıştırdı fatura derdinden kurtuldu!
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
73 yıllık inşaat devi iflas etti!
“Mavi safir taşı madeni” çıkarılmayı bekliyor
“Mavi safir taşı madeni” çıkarılmayı bekliyor
Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
Nisan ayının en ucuz sıfır arabalar listesi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Nisan altın fiyatları ne durumda? 11 Nisan gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın fiyatlarında son durum ne?
Döviz kuru son durum | 11 Nisan dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolarda son durum
10 Nisan altın fiyatları ne durumda? 10 Nisan gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?
Altın haftayı nasıl kapattı? İşte son durum
Döviz kuru son durum | 10 Nisan dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolarda hareketli hafta bitti: İşte son durum
22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 9 Nisan Cuma 22 ayar bilezik fiyatları
22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu?
Döviz kuru son durum | 9 Nisan dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolar güne sakin başladı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.