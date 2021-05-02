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22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 2 Mayıs Pazar 22 ayar bilezik ve altın fiyatları

02.05.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım amaçlı ya da özel günlerde sevdiklerine hediye vermek için altın almak isteyen vatandaşlar 22 ayar bilezik ne kadar sorusunun cevabını arıyor. Bileziğe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından hareketliliğin devam ettiği 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki 2 Mayıs'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 2 Mayıs Pazar 22 ayar bilezik fiyatları...

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar 22 ayar bilezik ne kadar oldu sorusunu araştırıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu 2 Mayıs Pazar gününde 22 ayar bilezik fiyatları merak ediliyor.
22 ayar bilezik fiyatları bugün sabit olarak duruyor. Alış fiyatı sabit olarak devam ederken, satış fiyatı ise yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.
Önceki kapanışını 427,49 TL'den yapan 22 ayar bilezik 425,30 TL alış fiyatına ve 427,49 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?

14 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?
256,70 TL alış fiyatına sahip olan 14 ayar altının satış fiyatı ise 308,76 TL.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 AYAR ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 230,34 TL'den yapan ve şu anda 198,84 TL alış fiyatına sahip olan 18 ayar altının satış fiyatı 230,80 TL.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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