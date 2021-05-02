22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 2 Mayıs Pazar 22 ayar bilezik ve altın fiyatları

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar 22 ayar bilezik ne kadar oldu sorusunu araştırıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu 2 Mayıs Pazar gününde 22 ayar bilezik fiyatları merak ediliyor.

22 ayar bilezik fiyatları bugün sabit olarak duruyor. Alış fiyatı sabit olarak devam ederken, satış fiyatı ise yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Önceki kapanışını 427,49 TL'den yapan 22 ayar bilezik 425,30 TL alış fiyatına ve 427,49 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU? 256,70 TL alış fiyatına sahip olan 14 ayar altının satış fiyatı ise 308,76 TL.