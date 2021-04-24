22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 24 Nisan Cumartesi 22 ayar bilezik ve altın fiyatları

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar 22 ayar bilezik ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?
Piyasaların kapalı olduğu 24 Nisan Cumartesi gününde altın yeşil renkli ibreyi gösteriyor ve 478 TL'den işlem görüyor.
Önceki kapanışını 430,64 TL'den yapan 22 ayar bilezik ise 431,99 TL alış ve 435,94 TL satış fiyatına sahip.
Haftalık en yüksek 428.27 TL değerini gören 22 ayar bilezik, en düşük ise 411.14 TL değerini görmüştü.
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
198,84 TL alış fiyatına sahip olan 18 ayar altın ise 230,80 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
14 AYAR ALTIN NE KADAR?
261,96 TL alış fiyatına sahip 14 ayar altının satış fiyatı 314,87 TL.
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