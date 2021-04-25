22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 25 Nisan Pazar 22 ayar bilezik ve altın fiyatları

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar 22 ayar bilezik ne kadar oldu sorusunun yanıtını arıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu 25 Nisan Pazar günü altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Altın 478 TL'den işlem görüyor, gram altın 478,09 TL alış ve 478,18 TL satış fiyatına sahip.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 430,64TL'den yapan 22 ayar bilezik ise 431,99 TL alış ve 435,94 TL satış fiyatına sahip.

22 ayar bilezik daha önce haftalık en yüksek 428.27 TL'yi, en düşük ise 411.14'yi görmüştü.

18 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU? Önceki kapanışını 230,34 TL'den yapan 18 ayar altın, 198,84 TL alış ve 230,80 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.