22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 28 Mart Pazar 22 ayar bilezik fiyatları

Yatırım veya hediye amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar soluğu 22 ayar gram bilezik fiyatlarını araştırmakta alıyor. 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Piyasaları kapalı olduğu 28 Mart 2021 Pazar günü altın 451 TL üzerinden işlem görüyor.

22 ayar bilezik ise önceki kapanışını 404 TL ile yapmıştı. Şu anda 404,50 TL alış değeri bulunan 22 ayar bilezik, 409,50 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU? 245,56 TL alış fiyatı bulunan altın, 295,83 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU? Pazar günü 198,84 TL alış fiyatı bulunan 18 ayar altın, 230,80 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.