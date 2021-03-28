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22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 28 Mart Pazar 22 ayar bilezik fiyatları

DOVİZ HABERLERİ  | 28.03.2021 09:33 | Son Güncelleme

Yatırım amaçlı veya özel günlerde sevdiklerine hediye vermek için altın almak isteyen kişiler 22 ayar bilezik ne kadar sorusunun cevabını arıyor. Bileziğe yatırım yapmak isteyen bireyler tarafından hareketliliğin devam ettiği 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki piyasaların kapalı olduğu günde 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 28 Mart 22 ayar bilezik fiyatları...

Yatırım veya hediye amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar soluğu 22 ayar gram bilezik fiyatlarını araştırmakta alıyor. 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

Piyasaları kapalı olduğu 28 Mart 2021 Pazar günü altın 451 TL üzerinden işlem görüyor.
22 ayar bilezik ise önceki kapanışını 404 TL ile yapmıştı. Şu anda 404,50 TL alış değeri bulunan 22 ayar bilezik, 409,50 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

14 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?

14 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?
245,56 TL alış fiyatı bulunan altın, 295,83 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?

18 AYAR ALTIN NE KADAR OLDU?
Pazar günü 198,84 TL alış fiyatı bulunan 18 ayar altın, 230,80 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?
1.732,32 TL seviyesinde işlem gören altının ons fiyatının satış fiyatı ise 1.732,67 TL seviyesinde.
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