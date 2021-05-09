22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? 9 Mayıs Pazar 22 ayar bilezik ve altın fiyatları

Yatırım yapmak isteyenler vatandaşlar 22 ayar bilezik ne kadar oldu sorusunu araştırıyor.
22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?
22 ayar bilezik fiyatları 9 Mayıs Pazar günü piyasaların kapalı olduğu bugünde sabit değeri gösteriyor.
Önceki kapanışını 427,49 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 9 Mayıs itibariyle 425,30 TL alış ve 427,49 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
18 AYAR ALTIN NE KADAR?
Önceki kapanışını 352,28 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 353,85 TL alış ve 354,00 TL satış fiyatına sahip.
Önceki kapanışını 316,16 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise yeşil renkli ibreyi gösteriyor.
14 ayar altın 263,77 TL alış ve 316,97 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum