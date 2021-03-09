22 ayar gram bilezik ne kadar? 9 Mart 22 ayar bilezik fiyatları

Yatırım veya hediye amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar soluğu 22 ayar gram bilezik fiyatlarını araştırmakta alıyor. Peki 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? Son 10 gün içinde düşüş ve çıkışlar yaşayan 22 ayar bilezik fiyatları, yeni gününe yine dalgalanmalar ile başladı. Değerinin yüksek olmasıyla bilinen 22 ayar bilezik gram fiyatı marka ve modellere bağlı olarak değişebileceği gibi işçiliğe ve bileziğin kalitesine göre de değişiklik gösterebiliyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?

Güne hareketsizlikle başlayan 22 ayar bilezik, önceki kapanışını 376,50 TL ile yapmıştı. 22 ayar gram bilezik, şu anda 382,00 alış fiyatı ve 385,00 satış fiyatı ile işlem görmekte. Haftalık ulaştığı en yüksek değer 383.79 TL olan 22 ayar bilezik, hafta bazından en düşük ise 370 TL seviyesini görmüştü.

14 AYAR SAF ALTIN NE KADAR?

238,75 TL alış fiyatı bulunan 14 ayar saf altın 238,99 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.

18 AYAR SAF ALTIN NE KADAR?

305,76 TL alış fiyatı bulunan saf altın 306,08 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.



