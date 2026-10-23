ATM'lerdeki kriz sürüyor! Eğer üst üste 3 kez yaşanırsa...

Maaşını çekmek isteyen, kredi kartı borcunu yatırmak isteyen ve daha pek çok işlem için ATM'leri tercih eden vatandaşın mağduriyeti gün geçtikçe artıyor.

Türkiye genelinde nakit paraya ulaşmak isteyen banka müşterileri, bozulan cihazlar ve biten paralar yüzünden ATM ATM gezmek durumunda kalıyor.

Özellikle ATM sayısının az olduğu bölgelerde tek cihazın bozulması, kişilerin kendi paralarına ulaşmasının önünde büyük bir engel teşkil ediyor. Yükselen çekim limitleri ile ATM'lerin fiziksel hazne sınırlarının uyuşmaması, bu krizin başlıca sebepleri arasında gösteriliyor.

HAFTALIK ŞİKAYET SAYISI 1500'Ü AŞIYOR

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli’nin aktardığı verilere göre, Temmuz 2026 itibarıyla ülke genelinde 56.814 cihaz hizmet veriyor. Buna karşın para sıkışması, nakit eksiği ve donanım sorunları yüzünden haftalık şikayet sayısı 1500'ü aşıyor.

Maaş ödemelerinin yapıldığı günlerde paraya olan talebin zirve yapması, makinelerdeki yoğunluğu daha da artırıyor. Bu dönemlerde cihazların arızalanması ya da içindeki paranın bitmesi sebebiyle vatandaşın işlemleri yarıda kalıyor.

Yüksek enflasyon koşulları altında vatandaşın talep ettiği nakit miktarı büyürken, cihazların alabileceği maksimum banknot hacmi aynı oranda genişlemiyor. Hacimli çekimler yüzünden makinelerdeki para çok kısa sürede sıfırlanıyor. Bu cihazların sürekli olarak parayla takviye edilmesi ise bankalar için saha operasyonu, güvenlik, personel ve nakit taşıma gibi alanlarda ekstra maliyetlere neden oluyor.

CİHAZDA PARA BİTTİĞİNDE CİDDİ MAĞDURİYETLER YAŞANIYOR

Makinelerde yeterli bakiyenin bulunmaması, müşterileri zorunlu olarak farklı noktalardaki cihazlara yönlendiriyor. Fakat başka seçeneğin bulunmadığı ya da az olduğu bölgelerde bu tablo çok daha ciddi mağduriyetlere yol açıyor.

Sadece tek bir ATM’nin bulunduğu yerleşim yerlerinde cihazın arıza vermesi veya parasının tükenmesi, vatandaşları mecburen başka bölgelere gitmeye zorluyor. Bu aksaklıktan en çok, harcamalarını ağırlıklı olarak nakit üzerinden yürüten emekli kesim zarar görüyor. Nakit çekebilmek için başka bir lokasyona gitmek, hem ciddi bir zaman kaybına hem de ekstra yol masrafına sebep oluyor.

SIKIŞAN PARALAR VE HESABA GEÇMEYEN TUTARLAR

Tüketicilerin cihaz başında yaşadığı aksilikler yalnızca paranın bitmesinden ibaret değil. Fiziksel mekanizmadaki yıpranmalar, donanım hataları ve para sayma ünitesindeki bozulmalar yüzünden banknotların makine içinde sıkışıp kalması da sıklıkla şikayet ediliyor.

Özellikle nakit çekerken ya da yatırırken karşılaşılan bu teknik pürüzler, büyük mağduriyetler doğuruyor. Vatandaşın hesabından tutar düşüldüğü halde makinenin parayı vermemesi veya yatırılan nakdin hesaba yansımaması, en çok dile getirilen problemler arasında başı çekiyor.

EĞER ÜST ÜSTE ÜÇ DEFA YAŞANIRSA...

Cihazlarda sürekli olarak kendini tekrar eden hatalar da kullanıcıların en önemli gündem maddelerinden biri. Bir vatandaşın aynı makinede peş peşe üç defa nakit çekimini tamamlayamaması veya işlemin yarıda kesilmesi, tekrarlayan hizmet kusuru olarak resmi şikayetlere dönüşebiliyor.

Tüketici haklarını savunan dernekler, cihaz bazlı bu problemlerin sürekli denetlenmesini ve arka arkaya yaşanan arızalarda vatandaşın zararını hızlıca telafi edecek sistemlerin işletilmesini talep ediyor.