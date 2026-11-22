Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,44 TL, satış fiyatı ise 55,59 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim ise %-0,03 seviyesindedir. 1.000 Euro'nun TL karşılığı 55.440 TL olurken, 5.000 Euro'nun TL karşılığı 277.200 TL'dir. Son bir haftada Euro/TL, 7 gün önce 55,69 TL'den 55,59 TL'ye gerileyerek yaklaşık -0,10 TL değer kaybetmiştir ve bu da %0,18'lik bir düşüşe işaret etmektedir.

Son 7 gün içerisindeki Euro/TL değeri: 2026-11-12: 55,69 TL, 2026-11-13: 55,56 TL, 2026-11-16: 55,45 TL, 2026-11-17: 55,53 TL, 2026-11-18: 55,40 TL, 2026-11-19: 55,53 TL ve 2026-11-20: 55,59 TL şeklindedir. Bu dönem içerisinde Euro/TL, 55,43 TL seviyesinde destek bulurken, 55,72 TL direncini aşmakta zorlanmıştır.

Bugünkü EUR/USD paritesi ise 1,0966 seviyesinde ve günlük değişimi %-0,09 olarak belirlenmiştir. Küresel piyasalardaki gelişmelerin Euro/TL üzerindeki etkisi henüz netlik kazanmadığı için, fiyatların bu aralıklarda kalması gözlemlenmektedir.

Güncel Euro Kuru

22 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 55,44 TL 55,59 TL %-0,03





Güncel Döviz Kurları

22 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Dolar 50,56 TL 50,57 TL %0,21 İngiliz Sterlini 66,10 TL 66,34 TL %-0,08 İsviçre Frangı 60,21 TL 60,24 TL %0,72 Kanada Doları 35,23 TL 35,25 TL %0,19 Avustralya Doları 33,44 TL 33,45 TL %-0,51 Çin Yuanı 7,57 TL 7,58 TL %0,45 Rus Rublesi 0,62 TL 0,62 TL %0,53 İsveç Kronu 4,94 TL 4,94 TL %-0,20





Öne Çıkan Pariteler

22 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,0966 %-0,09 GBP/USD 1,3080 %-0,15 USD/JPY 158,50 %-0,73 USD/CHF 0,8396 %-0,50





Son 7 gün içerisindeki Euro/TL değişimini gösteren grafikte, fiyatların aşağı yönde seyrinin devam ettiğini gözlemleyebiliriz.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Euro/TL fiyatı, 55,59 TL seviyesindedir. 55,43 TL destek noktasının altında bir kapanış yaşanması, aşağı yönlü hareketleri tetikleyebilir. 55,72 TL direnci ise üst seviyeler için takip edilmesi gereken önemli bir nokta olarak öne çıkmaktadır. Euro/TL'deki dalgalanmalar, EUR/USD paritesindeki değişim ve genel piyasa koşulları ile ilişkilidir.

Sıkça Sorulan Sorular