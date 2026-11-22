Bugün Euro/TL serbest piyasa alış fiyatı 55,44 TL, satış fiyatı ise 55,59 TL olarak belirlenmiştir. Günlük değişim ise %-0,03 seviyesindedir. 1.000 Euro'nun TL karşılığı 55.440 TL olurken, 5.000 Euro'nun TL karşılığı 277.200 TL'dir. Son bir haftada Euro/TL, 7 gün önce 55,69 TL'den 55,59 TL'ye gerileyerek yaklaşık -0,10 TL değer kaybetmiştir ve bu da %0,18'lik bir düşüşe işaret etmektedir.
Son 7 gün içerisindeki Euro/TL değeri: 2026-11-12: 55,69 TL, 2026-11-13: 55,56 TL, 2026-11-16: 55,45 TL, 2026-11-17: 55,53 TL, 2026-11-18: 55,40 TL, 2026-11-19: 55,53 TL ve 2026-11-20: 55,59 TL şeklindedir. Bu dönem içerisinde Euro/TL, 55,43 TL seviyesinde destek bulurken, 55,72 TL direncini aşmakta zorlanmıştır.
Bugünkü EUR/USD paritesi ise 1,0966 seviyesinde ve günlük değişimi %-0,09 olarak belirlenmiştir. Küresel piyasalardaki gelişmelerin Euro/TL üzerindeki etkisi henüz netlik kazanmadığı için, fiyatların bu aralıklarda kalması gözlemlenmektedir.
22 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|55,44 TL
|55,59 TL
|%-0,03
22 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Dolar
|50,56 TL
|50,57 TL
|%0,21
|İngiliz Sterlini
|66,10 TL
|66,34 TL
|%-0,08
|İsviçre Frangı
|60,21 TL
|60,24 TL
|%0,72
|Kanada Doları
|35,23 TL
|35,25 TL
|%0,19
|Avustralya Doları
|33,44 TL
|33,45 TL
|%-0,51
|Çin Yuanı
|7,57 TL
|7,58 TL
|%0,45
|Rus Rublesi
|0,62 TL
|0,62 TL
|%0,53
|İsveç Kronu
|4,94 TL
|4,94 TL
|%-0,20
22 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,0966
|%-0,09
|GBP/USD
|1,3080
|%-0,15
|USD/JPY
|158,50
|%-0,73
|USD/CHF
|0,8396
|%-0,50
Son 7 gün içerisindeki Euro/TL değişimini gösteren grafikte, fiyatların aşağı yönde seyrinin devam ettiğini gözlemleyebiliriz.
Mevcut Euro/TL fiyatı, 55,59 TL seviyesindedir. 55,43 TL destek noktasının altında bir kapanış yaşanması, aşağı yönlü hareketleri tetikleyebilir. 55,72 TL direnci ise üst seviyeler için takip edilmesi gereken önemli bir nokta olarak öne çıkmaktadır. Euro/TL'deki dalgalanmalar, EUR/USD paritesindeki değişim ve genel piyasa koşulları ile ilişkilidir.
Serbest piyasa 55,44 TL alış fiyatı esas alındığında 1.000 Euro bugün 55.440 TL olarak hesaplanmaktadır.
Euro’nun dolar karşısındaki değerini gösteren EUR/USD paritesi bugün 1,0966 seviyesindedir.
EUR/USD paritesi euronun dolar karşısındaki göreli değerini gösterir. Euro/TL üzerindeki etkisi değerlendirilirken pariteyle birlikte Dolar/TL hareketi de izlenmelidir; tek başına kesin yön göstermez.
Bugün için Kapalıçarşı euro alış ve satış verisi sağlanmadığından güncel fiyat belirtilemez.
Euro/TL değerlendirilirken güncel alış-satış makası, EUR/USD paritesi ve sağlanan piyasa göstergeleri birlikte incelenebilir. Bu veriler tek başına yatırım tavsiyesi veya kesin yön sinyali değildir.
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