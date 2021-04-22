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22 Nisan dolar kuru son durum | 22 Nisan Dolar ve Euro ne kadar?

22.04.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar piyasası son zamanlarda hareketli günler geçirmişti. Yatırımcıların gözü ise dolar ve Euro fiyatlarına çevrildi. 21 Nisan gününde Amerikan doları günü 8,17 seviyesinde kapatırken, Euro ise dün günü 9,87 seviyesinde bitirdi. 22 Nisan Amerikan doları ne kadar? Euro ne kadar?

Dolar kuru, 8,10 – 8,20 seviyelerindeki değerini koruyor. Birkaç gündür durgun bir seyirde hareket eden dolar ve Euro fiyatları, 22 Nisan gününde de aynı şekilde devam ediyor. 22 Nisan günün ilk saatlerinde kapanış seviyeleri ile benzerlik gösteren Amerikan Doları ve Euro fiyatları ne kadar oldu?

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?
Güne 8,18 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 2 Nisan itibarıyla %0,19 artışla 8,19 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,09, en yüksek 8,20 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,17 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 23 Mart tarihinde 7,69 ile son bir ayın en düşük, 30 Mart tarihinde ise 8,45 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,19 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR?

EURO NE KADAR?
Güne 9,85 ile başlayan Euro kuru, 22 Nisan itibarıyla 9,86 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,75, en yüksek 9,88 seviyelerini gören Euro, günü 9,87 seviyesinde kapattı. Euro, 23 Mart tarihinde 9,19 ile son bir ayın en düşük, 30 Mart tarihinde ise 9,93 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,86 TL'ye karşılık gelmektedir.

STERLİN NE KADAR?

STERLİN NE KADAR?
Güne 11,41 ile başlayan İngiliz Sterlini kuru, 22 Nisan itibarıyla %0,10 artışla 11,43 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 11,29, en yüksek 11,45 seviyelerini gören İngiliz Sterlini, günü 11,42 seviyesinde kapattı. İngiliz Sterlini, 23 Mart tarihinde 10,69 ile son bir ayın en düşük, 30 Mart tarihinde ise 11,63 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 İngiliz Sterlini 11,43 TL'ye karşılık gelmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
döviz Euro Amerikan Doları
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