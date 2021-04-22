22 Nisan dolar kuru son durum | 22 Nisan Dolar ve Euro ne kadar?

Dolar kuru, 8,10 – 8,20 seviyelerindeki değerini koruyor. Birkaç gündür durgun bir seyirde hareket eden dolar ve Euro fiyatları, 22 Nisan gününde de aynı şekilde devam ediyor. 22 Nisan günün ilk saatlerinde kapanış seviyeleri ile benzerlik gösteren Amerikan Doları ve Euro fiyatları ne kadar oldu?

Dolar ve Euro fiyatları

DOLAR NE KADAR? Güne 8,18 ile başlayan Amerikan Doları kuru, 2 Nisan itibarıyla %0,19 artışla 8,19 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 8,09, en yüksek 8,20 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 8,17 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 23 Mart tarihinde 7,69 ile son bir ayın en düşük, 30 Mart tarihinde ise 8,45 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 8,19 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO NE KADAR? Güne 9,85 ile başlayan Euro kuru, 22 Nisan itibarıyla 9,86 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 9,75, en yüksek 9,88 seviyelerini gören Euro, günü 9,87 seviyesinde kapattı. Euro, 23 Mart tarihinde 9,19 ile son bir ayın en düşük, 30 Mart tarihinde ise 9,93 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 9,86 TL'ye karşılık gelmektedir.