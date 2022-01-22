22 Ocak Cumartesi 14 ayar altın bilezik ne kadar oldu? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Hafta boyunca anlık değişimler gösteren gram altın, hafta sonuna yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı. Yatırım veya düğün takısı olarak altın bileziği tercih eden vatandaşlar, ''22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aramaya başladı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik alış fiyatı 431,78 TL, satış fiyatı 524,07 TL oldu. 14 ayar altın bilezik, yüzde 0,51 oranında değer kazandı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik alış fiyatı 578,24 TL, satış fiyatı 578,34 TL'ye ulaştı. 18 ayar altın bilezikte yüzde 0,29 oranında değer kazancı görüldü.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı 716,90 TL, satış fiyatı 743,14 TL oldu. 22 ayar altın bilezikte, yüzde 0,52'lik değer kazancı gözlemlendi.

