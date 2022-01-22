22 Ocak Cumartesi gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Dolar kurunda yaşanan yükseliş, altın fiyatlarına da yansıyor. Gram altın, güne yüzde 0,29 oranında değer kazancıyla başladı. İşte 22 Ocak Cumartesi gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...
Gram altın alış fiyatı 792,10 TL, satış fiyatı ise 792,25 TL'ye ulaştı.
Çeyrek altın alış fiyatı 1.281,00 TL, satış fiyatı 1.310,00 TL olarak güncellendi. Çeyrek altın, yüzde 0,46 oranında değer kazandı.
Yarım altın alış fiyatı 2.564,00 TL, satış fiyatı 2.622,00 TL oldu. Yarım altında yüzde 0,54 oranında değer kazancı görüldü.
Cumhuriyet altını alış fiyatı alış fiyatı 5.129,00 TL, satış fiyatı 5.223,00 TL'ye ulaştı. Cumhuriyet altını, yüzde 0,52 oranında değer kazandı.
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