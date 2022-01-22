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  4. 22 Ocak Cumartesi gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

22 Ocak Cumartesi gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

22.01.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşlar ve yatırımcılar, altın fiyatlarındaki güncel durumu merak ediyor. Son günlerde yükselişini sürdüren gram altın, hafta sonunun ilk gününe, yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı.

Dolar kurunda yaşanan yükseliş, altın fiyatlarına da yansıyor. Gram altın, güne yüzde 0,29 oranında değer kazancıyla başladı. İşte 22 Ocak Cumartesi gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 792,10 TL, satış fiyatı ise 792,25 TL'ye ulaştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 1.281,00 TL, satış fiyatı 1.310,00 TL olarak güncellendi. Çeyrek altın, yüzde 0,46 oranında değer kazandı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 2.564,00 TL, satış fiyatı 2.622,00 TL oldu. Yarım altında yüzde 0,54 oranında değer kazancı görüldü.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış fiyatı alış fiyatı 5.129,00 TL, satış fiyatı 5.223,00 TL'ye ulaştı. Cumhuriyet altını, yüzde 0,52 oranında değer kazandı.

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Altın güne nasıl başladı?Altın güne nasıl başladı?
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gram altın çeyrek altın yarım altın
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